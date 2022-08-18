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https://sputnikarabic.ae/20220818/سجن-رجل-لمدة-عام-بتهمة-إلقاء-زجاجة-كحول-على-رئيسة-سابقة-في-كوريا-الجنوبية-1066596431.html
سجن رجل لمدة عام بتهمة إلقاء زجاجة كحول على رئيسة سابقة في كوريا الجنوبية
سجن رجل لمدة عام بتهمة إلقاء زجاجة كحول على رئيسة سابقة في كوريا الجنوبية
أصدرت محكمة في سيئول حكما على رجل بالسجن لمدة عام، بعد ثبوت إدانته بإلقاء زجاجة كحول على ‏رئيسة سابقة في كوريا الجنوبية.‏ 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T18:28+0000
2022-08-18T18:28+0000
كوريا الجنوبية
العالم
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وقضت محكمة دايجو الجزئية، اليوم الخميس، بسجن الرجل البالغ من العمر 47 عاما، بسبب إلقائه زجاجة كحول "سوجو" على الرئيسة السابقة، بارك كون هيه، أمام منزلها في مدينة دائجو الجنوبية الشرقية، في 24 مارس/ آذار، وفقا وكالة "يونهاب" الكورية.كما أمرت المحكمة بمصادرة سكين الرجل ومقصه ومنشاره التي كانت بحوزته وقت الهجوم على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة.ووقع الهجوم عندما كانت بارك كون هيه تخاطب مؤيديها بعد وقت قصير من وصولها إلى مسكنها الجديد، وذلك بعد خروجها من مستشفى في سيئول في نفس اليوم.ولم تتعرض بارك لأي إصابة وقت الهجوم عليها.وقالت محكمة دانغو إن نية المدعى عليه إلحاق الأذى بالرئيسة السابقة وقد تم الاعتراف بها بالكامل، ولم تغفر الضحية له.وبارك كون هيه، التي تم العفو عنها في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021، بعد أن أمضت 4 سنوات و9 أشهر في السجن بتهمة 22 عاما من الفساد.
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كوريا الجنوبية, العالم
كوريا الجنوبية, العالم

سجن رجل لمدة عام بتهمة إلقاء زجاجة كحول على رئيسة سابقة في كوريا الجنوبية

18:28 GMT 18.08.2022
© AFP 2022 / -أفرد الأمن يحمون رئيسة كوريا الجنوبية السابقة، بارك كون هيه، بعد إلقاء رجل زجاجة أثناء خطاب لها، 24 مارس/ آذار 2022
أفرد الأمن يحمون رئيسة كوريا الجنوبية السابقة، بارك كون هيه، بعد إلقاء رجل زجاجة أثناء خطاب لها، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
أفرد الأمن يحمون رئيسة كوريا الجنوبية السابقة، بارك كون هيه، بعد إلقاء رجل زجاجة أثناء خطاب لها، 24 مارس/ آذار 2022
© AFP 2022 / -
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أصدرت محكمة في سيئول حكما على رجل بالسجن لمدة عام، بعد ثبوت إدانته بإلقاء زجاجة كحول على ‏رئيسة سابقة في كوريا الجنوبية.‏
وقضت محكمة دايجو الجزئية، اليوم الخميس، بسجن الرجل البالغ من العمر 47 عاما، بسبب إلقائه زجاجة كحول "سوجو" على الرئيسة السابقة، بارك كون هيه، أمام منزلها في مدينة دائجو الجنوبية الشرقية، في 24 مارس/ آذار، وفقا وكالة "يونهاب" الكورية.
كما أمرت المحكمة بمصادرة سكين الرجل ومقصه ومنشاره التي كانت بحوزته وقت الهجوم على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة.
ووقع الهجوم عندما كانت بارك كون هيه تخاطب مؤيديها بعد وقت قصير من وصولها إلى مسكنها الجديد، وذلك بعد خروجها من مستشفى في سيئول في نفس اليوم.
ولم تتعرض بارك لأي إصابة وقت الهجوم عليها.
وقالت محكمة دانغو إن نية المدعى عليه إلحاق الأذى بالرئيسة السابقة وقد تم الاعتراف بها بالكامل، ولم تغفر الضحية له.
وبارك كون هيه، التي تم العفو عنها في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021، بعد أن أمضت 4 سنوات و9 أشهر في السجن بتهمة 22 عاما من الفساد.
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