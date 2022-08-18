https://sputnikarabic.ae/20220818/سجن-رجل-لمدة-عام-بتهمة-إلقاء-زجاجة-كحول-على-رئيسة-سابقة-في-كوريا-الجنوبية-1066596431.html

سجن رجل لمدة عام بتهمة إلقاء زجاجة كحول على رئيسة سابقة في كوريا الجنوبية

سجن رجل لمدة عام بتهمة إلقاء زجاجة كحول على رئيسة سابقة في كوريا الجنوبية

أصدرت محكمة في سيئول حكما على رجل بالسجن لمدة عام، بعد ثبوت إدانته بإلقاء زجاجة كحول على ‏رئيسة سابقة في كوريا الجنوبية.‏ 18.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-18T18:28+0000

2022-08-18T18:28+0000

2022-08-18T18:28+0000

كوريا الجنوبية

العالم

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وقضت محكمة دايجو الجزئية، اليوم الخميس، بسجن الرجل البالغ من العمر 47 عاما، بسبب إلقائه زجاجة كحول "سوجو" على الرئيسة السابقة، بارك كون هيه، أمام منزلها في مدينة دائجو الجنوبية الشرقية، في 24 مارس/ آذار، وفقا وكالة "يونهاب" الكورية.كما أمرت المحكمة بمصادرة سكين الرجل ومقصه ومنشاره التي كانت بحوزته وقت الهجوم على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة.ووقع الهجوم عندما كانت بارك كون هيه تخاطب مؤيديها بعد وقت قصير من وصولها إلى مسكنها الجديد، وذلك بعد خروجها من مستشفى في سيئول في نفس اليوم.ولم تتعرض بارك لأي إصابة وقت الهجوم عليها.وقالت محكمة دانغو إن نية المدعى عليه إلحاق الأذى بالرئيسة السابقة وقد تم الاعتراف بها بالكامل، ولم تغفر الضحية له.وبارك كون هيه، التي تم العفو عنها في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021، بعد أن أمضت 4 سنوات و9 أشهر في السجن بتهمة 22 عاما من الفساد.

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