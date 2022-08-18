سجن رجل لمدة عام بتهمة إلقاء زجاجة كحول على رئيسة سابقة في كوريا الجنوبية
© AFP 2022 / -أفرد الأمن يحمون رئيسة كوريا الجنوبية السابقة، بارك كون هيه، بعد إلقاء رجل زجاجة أثناء خطاب لها، 24 مارس/ آذار 2022
أفرد الأمن يحمون رئيسة كوريا الجنوبية السابقة، بارك كون هيه، بعد إلقاء رجل زجاجة أثناء خطاب لها، 24 مارس/ آذار 2022
© AFP 2022 / -
أصدرت محكمة في سيئول حكما على رجل بالسجن لمدة عام، بعد ثبوت إدانته بإلقاء زجاجة كحول على رئيسة سابقة في كوريا الجنوبية.
وقضت محكمة دايجو الجزئية، اليوم الخميس، بسجن الرجل البالغ من العمر 47 عاما، بسبب إلقائه زجاجة كحول "سوجو" على الرئيسة السابقة، بارك كون هيه، أمام منزلها في مدينة دائجو الجنوبية الشرقية، في 24 مارس/ آذار، وفقا وكالة "يونهاب" الكورية.
كما أمرت المحكمة بمصادرة سكين الرجل ومقصه ومنشاره التي كانت بحوزته وقت الهجوم على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة.
ووقع الهجوم عندما كانت بارك كون هيه تخاطب مؤيديها بعد وقت قصير من وصولها إلى مسكنها الجديد، وذلك بعد خروجها من مستشفى في سيئول في نفس اليوم.
ولم تتعرض بارك لأي إصابة وقت الهجوم عليها.
A son retour à Daegu, Park Geun-hye est brièvement intervenue devant la foule rassemblée à proximité de son domicile. Un homme a jeté une bouteille de soju dans sa direction, sans blesser personne. pic.twitter.com/yDvG7IOmuw— Bienvenue en Corée du Sud (@encoreedusud) March 25, 2022
وقالت محكمة دانغو إن نية المدعى عليه إلحاق الأذى بالرئيسة السابقة وقد تم الاعتراف بها بالكامل، ولم تغفر الضحية له.
وبارك كون هيه، التي تم العفو عنها في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021، بعد أن أمضت 4 سنوات و9 أشهر في السجن بتهمة 22 عاما من الفساد.