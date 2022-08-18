https://sputnikarabic.ae/20220818/سلطات-زابوروجيه-تدعو-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-لزيارة-منطقتهم-1066550787.html
سلطات زابوروجيه تدعو الأمين العام للأمم المتحدة لزيارة منطقتهم
سلطات زابوروجيه تدعو الأمين العام للأمم المتحدة لزيارة منطقتهم
قال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يمكنه زيارة منطقة زابوروجيه والتحقق شخصيا... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T04:22+0000
2022-08-18T04:22+0000
2022-08-18T04:22+0000
أخبار أوكرانيا
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وأضاف روجوف في تصريح لـ"سبوتنيك"، "سنكون سعداء لرؤية زيارة الأمين العام للأمم المتحدة ومستعدون لإظهار كيف تسعى منطقتنا جاهدة من أجل حياة سلمية وكيف يحاول مقاتلو زيلينسكي بكل قوتهم منع ذلك. يمكن لغوتيريش شخصيا التحقق من عدم رغبة السكان المحليين أن يظلوا جزءا من أوكرانيا بعد الآن وفي محاولة للعودة إلى وطنهم التاريخي، إلى روسيا".هذا وسيشارك غوتيريش اليوم، كجزء من زيارته لأوكرانيا في لفيف، في اجتماع ثلاثي مع رئيسي تركيا وأوكرانيا ، رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي، على أن يزور غدا أوديسا.يذكر أن القوات الأوكرانية استهدفت وبشكل ممنهج قصف المحطة النووية في زابوروجيه مهددة بكارثة نووية واسعة النطاق.كما وأكد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إيغور فيشنفيتسكي، إن موسكو تجري حوار وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن تنظيم زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجية وستساعد في أن تحدث في أقرب وقت ممكن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
سلطات زابوروجيه تدعو الأمين العام للأمم المتحدة لزيارة منطقتهم
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قال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يمكنه زيارة منطقة زابوروجيه والتحقق شخصيا من عدم رغبة السكان المحليين في البقاء جزءا من أوكرانيا بعد الآن.
وأضاف روجوف في تصريح لـ"سبوتنيك"، "سنكون سعداء لرؤية زيارة الأمين العام للأمم المتحدة ومستعدون لإظهار كيف تسعى منطقتنا جاهدة من أجل حياة سلمية وكيف يحاول مقاتلو زيلينسكي بكل قوتهم منع ذلك. يمكن لغوتيريش شخصيا التحقق من عدم رغبة السكان المحليين أن يظلوا جزءا من أوكرانيا بعد الآن وفي محاولة للعودة إلى وطنهم التاريخي، إلى روسيا".
ووفقا له، يجب على الأمين العام للأمم المتحدة زيارة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ، التي يقصفها الجيش الأوكراني بشكل منهجي. واختتم روجوف بالقول: "على الرغم من دعوة الأمم المتحدة لضمان حق الشعوب في الحرية وتقرير المصير، إلا أنني أخشى أن يتظاهر السيد غوتيريش بأنه لم يسمعنا".
هذا وسيشارك غوتيريش اليوم، كجزء من زيارته لأوكرانيا في لفيف، في اجتماع ثلاثي مع رئيسي تركيا وأوكرانيا ، رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي، على أن يزور غدا أوديسا.
يذكر أن القوات الأوكرانية استهدفت وبشكل ممنهج قصف المحطة النووية في زابوروجيه مهددة بكارثة نووية واسعة النطاق.
كما وأكد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إيغور فيشنفيتسكي، إن موسكو تجري حوار
وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن تنظيم زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجية وستساعد في أن تحدث في أقرب وقت ممكن.