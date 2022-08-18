https://sputnikarabic.ae/20220818/سلطات-منطقة-زابوروجيه-تستخدم-طائرات-دون-طيار-لتسجيل-أي-استفزازات-من-قبل-الجانب-الأوكراني-1066579221.html
سلطات منطقة زابوروجيه تستخدم طائرات دون طيار لتسجيل أي استفزازات من قبل الجانب الأوكراني
سلطات منطقة زابوروجيه تستخدم طائرات دون طيار لتسجيل أي استفزازات من قبل الجانب الأوكراني
قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، إن الطائرات من دون طيار ستقوم بتصوير الوضع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه يوم... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T13:44+0000
2022-08-18T13:44+0000
2022-08-18T13:44+0000
أخبار أوكرانيا
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وأضاف روغوف أنه وفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات الأوكرانية تستعد للقيام بأعمال استفزازية في المنطقة، وسيتم تسجيل جميع ما ستقوم هذه الطائرات بتصويره وبشكل مباشر لتنقله لوكالات إنفاذ القانون، وتابع قائلا:وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إن نظام كييف يجهز لعمل استفزازي في 19 أغسطس/آب، في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأوكرانيا، ليتم توجيه الاتهام لروسيا.وأضاف أنه "سيتم اتهام روسيا بإحداث كارثة من صنع الإنسان في محطة الطاقة"، وجاء في بيان الدفاع: "للتحضير لهذا العمل الاستفزازي، تنشر قيادة المجموعة التكتيكية العملياتية "دنيبر" (الأوكرانية) نقاط مراقبة إشعاعية في منطقة زابوروجيه بحلول 19 أغسطس، وتنظم تدريبات لوحدات لواء الدفاع الإقليمي 108 ولواء المدفعية 44 والوحدات العسكرية المتمركزة في زابوروجيه، على الإجراءات في ظروف التلوث الإشعاعي للمنطقة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
سلطات منطقة زابوروجيه تستخدم طائرات دون طيار لتسجيل أي استفزازات من قبل الجانب الأوكراني
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قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، إن الطائرات من دون طيار ستقوم بتصوير الوضع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه يوم الجمعة.
وأضاف روغوف أنه وفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات الأوكرانية تستعد للقيام بأعمال استفزازية في المنطقة، وسيتم تسجيل جميع ما ستقوم هذه الطائرات بتصويره وبشكل مباشر لتنقله لوكالات إنفاذ القانون، وتابع قائلا:
إن احتمال أن يكون هناك استفزاز ضد محطة الطاقة النووية غدا ليس فقط أعلى بكثير من المتوسط ، ولكنه يقترب من 100% تقريبا. بالأمس فقط، تم تسليم طائرات دون طيار خصيصا إلى رجالنا في محطة الطاقة النووية، حيث يتم إطلاق النار بشكل مستمر في محيط المحطة وعلى الحرس الوطني وقوات الأمن لدينا، حيث سيتم تسجيل هذه الهجمات لحظة بلحظة وبشكل مباشر.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إن نظام كييف يجهز لعمل استفزازي في 19 أغسطس/آب، في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأوكرانيا، ليتم توجيه الاتهام لروسيا.
وأضاف أنه "سيتم اتهام روسيا بإحداث كارثة من صنع الإنسان في محطة الطاقة"، وجاء في بيان الدفاع: "للتحضير لهذا العمل الاستفزازي، تنشر قيادة المجموعة التكتيكية العملياتية "دنيبر" (الأوكرانية) نقاط مراقبة إشعاعية في منطقة زابوروجيه بحلول 19 أغسطس، وتنظم تدريبات لوحدات لواء الدفاع الإقليمي 108 ولواء المدفعية 44 والوحدات العسكرية المتمركزة في زابوروجيه، على الإجراءات في ظروف التلوث الإشعاعي للمنطقة".