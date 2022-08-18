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https://sputnikarabic.ae/20220818/صحيفة-روسيا-تغير-مسار-شحنات-فحم-مخصصة-لأوروبا-إلى-الصين-والهند-1066593478.html
صحيفة: روسيا تغير مسار شحنات فحم مخصصة لأوروبا إلى الصين والهند
صحيفة: روسيا تغير مسار شحنات فحم مخصصة لأوروبا إلى الصين والهند
قال خبراء في مركز تنمية الطاقة إن "روسيا أعادت توجيه شحنات فحم، رفضتها دول الاتحاد الأوروبي، إلى الصين والهند. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T16:49+0000
2022-08-18T16:49+0000
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ويعتقد الخبراء أن نسبة صادرات الفحم الروسي في يوليو/ تموز كانت على وشك الانخفاض بمقدار 3 مليون طن، لكن التوجّه نحو الشرق حال دون حدوث ذلك.وبحسب بيانات وكالة الإحصاءات "Kpler"، فإن معدل توريد الفحم الروسي إلى الصين والهند في يوليو/ تموز قد ارتفع 42 و60 في المئة على التوالي، إذ بلغ إجمالي الإمدادات بحرا إلى الصين 6,7 مليون طن، بينما يشكّل مجموع الكمّيات المرسلة إلى الهند مليوني طن .كما تدل الإحصاءات على أن معدّل الخصم على الفحم الروسي لا يزال مرتفعا، نظرا لتداوله بتخفيض يُقدر بـ200 دولار مقابل الطن (أي بأقل من 40-50 في المائة).
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صحيفة: روسيا تغير مسار شحنات فحم مخصصة لأوروبا إلى الصين والهند

16:49 GMT 18.08.2022
"الفحم الروسي" يغير مساره
الفحم الروسي يغير مساره - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
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قال خبراء في مركز تنمية الطاقة إن "روسيا أعادت توجيه شحنات فحم، رفضتها دول الاتحاد الأوروبي، إلى الصين والهند.
ويعتقد الخبراء أن نسبة صادرات الفحم الروسي في يوليو/ تموز كانت على وشك الانخفاض بمقدار 3 مليون طن، لكن التوجّه نحو الشرق حال دون حدوث ذلك.
وبحسب بيانات وكالة الإحصاءات "Kpler"، فإن معدل توريد الفحم الروسي إلى الصين والهند في يوليو/ تموز قد ارتفع 42 و60 في المئة على التوالي، إذ بلغ إجمالي الإمدادات بحرا إلى الصين 6,7 مليون طن، بينما يشكّل مجموع الكمّيات المرسلة إلى الهند مليوني طن .
كما تدل الإحصاءات على أن معدّل الخصم على الفحم الروسي لا يزال مرتفعا، نظرا لتداوله بتخفيض يُقدر بـ200 دولار مقابل الطن (أي بأقل من 40-50 في المائة).
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