https://sputnikarabic.ae/20220818/علماء-روس-يصنعون-خميرة-بجين-بشري-لأغراض-طبية-1066552541.html
علماء روس يصنعون "خميرة بجين بشري" لأغراض طبية
علماء روس يصنعون "خميرة بجين بشري" لأغراض طبية
طوّر فريق من العلماء الروس طريقة خاصة تسرع التئام الأنسجة،على أن تساعد هذه الطريقة في إنتاج الأدوية المطلوبة في زراعة الأعضاء الاصطناعية وعلاج الإصابات. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T06:30+0000
2022-08-18T06:30+0000
2022-08-18T06:30+0000
مجتمع
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ونشرت الخدمة الصحفية لجامعة فياتكا، أن هذه التكنولوجيا ستجعل من الممكن إنتاج أدوية في روسيا مطلوبة لزراعة الأعضاء الاصطناعية.قال فريق العلماء القائم على البحث إن الأدوية التي تعتمد على عوامل نمو الصفائح الدموية تستخدم على نطاق واسع في طب الإصابات والطب التجديدي. وفقا لهم، فإن هذه الأدوية لها تأثير علاجي قوي، وتستخدم أيضا في زراعة الأعضاء والأنسجة الاصطناعية من الخلايا الجذعية.ويعمل المختصون في الجامعة على تطوير تقنية تسمح بالإنتاج الصناعي لعامل نمو الصفائح الدموية.قالت آنا أناستاسيا ميستروفا، الباحثة في قسم التكنولوجيا الحيوية في الجامعة، إن طريقتنا لها نظائر في العالم ومن الممكن شراء هذه الجزئيات من الخارج، ولكن ووفقا لتوقعاتنا يمكن أن تزيد هذه التكنولوجيا الجديدة التي نعمل عليها الإنتاجية بمرتين إلى ثلاث مرات مما هو موجود حاليا.ووفقا لفريق العلماء، فقد تم الحصول على عامل النمو PDGF-BB بنقاوة تزيد على 98 في المئة وثبات عال، مبتكرين نموذجا أوليا للدواء على شكل هلام يحتوي على عامل نمو 100 ميكروغرام / مل.
https://sputnikarabic.ae/20220728/صدفة-تقود-الأطباء-إلى-علاج-محتمل-لمرض-نقص-المناعة-الإيدز-1065707051.html
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مجتمع
علماء روس يصنعون "خميرة بجين بشري" لأغراض طبية
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طوّر فريق من العلماء الروس طريقة خاصة تسرع التئام الأنسجة،على أن تساعد هذه الطريقة في إنتاج الأدوية المطلوبة في زراعة الأعضاء الاصطناعية وعلاج الإصابات.
ونشرت الخدمة الصحفية لجامعة فياتكا، أن هذه التكنولوجيا ستجعل
من الممكن إنتاج أدوية في روسيا مطلوبة لزراعة الأعضاء الاصطناعية.
يذكر أن "عامل نمو الصفائح الدموية" هو جزيء بروتيني يسرع من تطور الخلايا الليفية و"اللبنات الأساسية" الأخرى التي يستخدمها الجسم لشفاء الأنسجة التالفة، ويتم إنتاج هذا الجزيء في الجسم بكميات صغيرة جدا.
قال فريق العلماء القائم على البحث إن الأدوية التي تعتمد على عوامل نمو الصفائح الدموية تستخدم على نطاق واسع في طب الإصابات والطب التجديدي. وفقا لهم، فإن هذه الأدوية لها تأثير علاجي قوي، وتستخدم أيضا في زراعة الأعضاء والأنسجة الاصطناعية من الخلايا الجذعية.
ويعمل المختصون في الجامعة على تطوير تقنية تسمح بالإنتاج الصناعي لعامل نمو الصفائح الدموية.
قالت آنا أناستاسيا ميستروفا، الباحثة في قسم التكنولوجيا الحيوية في الجامعة، إن طريقتنا لها نظائر في العالم ومن الممكن شراء هذه الجزئيات من الخارج، ولكن ووفقا لتوقعاتنا يمكن أن تزيد هذه التكنولوجيا الجديدة التي نعمل عليها الإنتاجية بمرتين إلى ثلاث مرات مما هو موجود حاليا.
وتعتبر المادة القيمة في هذا البحث خميرة Pichia pastoris، حيث وضع العلماء في الجينوم، جينا بشريًا مستنسخًا يشفر عامل نمو الصفائح الدموية. تؤدي إضافة كحول الميثيل، الذي يستخدمه هذا النوع من الفطريات الأحادية الخلية للطاقة والكربون، إلى تصنيع الخميرة المعدلة وراثيا "عامل النمو"، ليتم تنقيته بعد ذلك باستخدام الكروماتوغرافيا.
ووفقا لفريق العلماء، فقد تم الحصول على عامل النمو PDGF-BB بنقاوة تزيد على 98 في المئة وثبات عال، مبتكرين نموذجا أوليا للدواء على شكل هلام يحتوي على عامل نمو 100 ميكروغرام / مل.