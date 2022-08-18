https://sputnikarabic.ae/20220818/فكرة-لتحسين-الاقتصاد-اليابان-تطلق-مسابقة-وطنية-لتشجيع-الشباب-على-شرب-الكحول-1066590287.html
فكرة لتحسين الاقتصاد... اليابان تطلق مسابقة وطنية لتشجيع الشباب على شرب الكحول
فكرة لتحسين الاقتصاد... اليابان تطلق مسابقة وطنية لتشجيع الشباب على شرب الكحول
تواجه اليابان مشكلة غير عادية وهي أن شبابها لا يشربون ما يكفي من المشروبات الكحولية، ما أدى إلى انخفاض حاد في إيرادات الضرائب. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T15:33+0000
2022-08-18T15:33+0000
2022-08-18T15:33+0000
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104450/12/1044501278_0:0:2741:1541_1920x0_80_0_0_6ba46d19a0edf0c555129c08e7e43598.jpg
ووفقا لشبكة "CNN"، جاء الحل الحكومي في إطلاق مسابقة وطنية لإيجاد طرق جديدة لتشجيع الشباب على شرب المزيد من المشروبات الكحولية.وتهدف المسابقة التي أطلق عليها اسم "Sake Viva" إلى أن يقوم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 39 عامًا بإرسال أفكار حول كيفية زيادة بيع المشروبات الكحولية.ووفقا للموقع الرسمي الإلكتروني للحملة، فإن تعزيز سوق الكحول المحلي سيلقي بظلاله على تحسين اقتصاد البلاد.ولكن ردود الفعل على هذه الحملة كانت متباينة، حيث انتقدها البعض باعتبارها تروج لعادة غير صحية.وتراجعت مبيعات المشروبات الكحولية في اليابان بسبب شيخوخة السكان وتغيير نمط الحياة الناجم عن جائحة كوفيد-19.وحسب مصلحة الضرائب اليابانية، فإن الرسوم على المشروبات الكحولية كانت مصدر دخل رئيسي للحكومة لعدة قرون، لكنها تراجعت في العقود الأخيرة.وأوضحت أن اليابان حصلت على1.1 تريليون ين (8.1 مليار دولار) من ضريبة الكحول في عام 2021 - 1.7% من إجمالي الإيرادات الضريبية، مقارنة بـ 3% في عام 2011، و5% في عام 1980.
https://sputnikarabic.ae/20220716/دراسة-المشروبات-الكحولية-تشكل-خطرا-على-الأشخاص-دون-سن-40-عاما-1065137613.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104450/12/1044501278_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2a00715ed85cfffdbc0ea56b3fcfb4c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن
العالم, أخبار العالم الآن
فكرة لتحسين الاقتصاد... اليابان تطلق مسابقة وطنية لتشجيع الشباب على شرب الكحول
تابعنا عبر
تواجه اليابان مشكلة غير عادية وهي أن شبابها لا يشربون ما يكفي من المشروبات الكحولية، ما أدى إلى انخفاض حاد في إيرادات الضرائب.
ووفقا لشبكة "CNN"، جاء
الحل الحكومي في إطلاق مسابقة وطنية لإيجاد طرق جديدة لتشجيع الشباب على شرب المزيد من المشروبات الكحولية.
وتهدف المسابقة التي أطلق عليها اسم "Sake Viva" إلى أن يقوم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 39 عامًا بإرسال أفكار حول كيفية زيادة بيع المشروبات الكحولية.
ووفقا للموقع الرسمي الإلكتروني للحملة، فإن تعزيز سوق الكحول المحلي سيلقي بظلاله على تحسين اقتصاد البلاد.
ولكن ردود الفعل على هذه الحملة كانت متباينة، حيث انتقدها البعض باعتبارها تروج لعادة غير صحية.
وتراجعت مبيعات المشروبات الكحولية
في اليابان بسبب شيخوخة السكان وتغيير نمط الحياة الناجم عن جائحة كوفيد-19.
وحسب مصلحة الضرائب اليابانية، فإن الرسوم على المشروبات الكحولية كانت مصدر دخل رئيسي للحكومة لعدة قرون، لكنها تراجعت في العقود الأخيرة.
وأوضحت أن اليابان
حصلت على1.1 تريليون ين (8.1 مليار دولار) من ضريبة الكحول في عام 2021 - 1.7% من إجمالي الإيرادات الضريبية، مقارنة بـ 3% في عام 2011، و5% في عام 1980.