https://sputnikarabic.ae/20220818/فلسطين-تعلن-عن-أسماء-منظمات-إسرائيلية-لوضعها-على-قوائم-المنظمات-الإرهابية-1066569947.html
فلسطين بصدد الإعلان عن أسماء منظمات إسرائيلية لوضعها على قوائم الإرهاب
فلسطين بصدد الإعلان عن أسماء منظمات إسرائيلية لوضعها على قوائم الإرهاب
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الخميس، استعداد بلاده "للإعلان عن قائمة كبيرة بأسماء منظمات يهودية إسرائيلية، لوضعها على قوائم الإرهاب". 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T10:41+0000
2022-08-18T10:41+0000
2022-08-18T10:42+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1048887375_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_531c4a2171fa027fe996e6d468016984.jpg
وقال المالكي، في مقابلة مع إذاعة "صوت فلسطين"، إن "العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات القانونية لوضع المنظمات اليهودية على قوائم الإرهاب، وحشد الدعم الدولي لتصنيفها كمنظمات إرهابية، ومطالبة المجتمع الدولي بعدم التعامل معها، بحيث سيتم الإعلان عن هذه القائمة، في الوقت المناسب".وأضاف أن "التقرير الشهري لدولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، سيتضمن ملف إغلاق سلطات الاحتلال مقرات تلك المؤسسات الفلسطينية، رغم رفض الدول الأوروبية التصنيف الإسرائيلي"، موضحا أن "من بين الخطوات الفلسطينية، التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للحصول على قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها في طبيعة الوجود العسكري الإسرائيلي، سواء أكان دولة فصل عنصري أم سلطة احتلال".وكانت قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت، صباح اليوم الخميس، مجموعة مؤسسات وجمعيات حقوقية فلسطينية في مدينة رام الله عقب إعلان وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء أمس الأربعاء، عن تصنيف 3 جمعيات فلسطينية بأنها إرهابية.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار مؤسسات حقوقية في رام الله صنفتها السلطات الإسرائيلية سابقا على أنها منظمات إرهابية، وذلك في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220818/الجيش-الإسرائيلي-يقتحم-مؤسسات-فلسطينية-ويصادر-محتوياتها-ويصنفها-ضمن-الجمعيات-الإرهابية-1066551842.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1048887375_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_a1bc639b73c572d8d427a08fa7038b57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
فلسطين بصدد الإعلان عن أسماء منظمات إسرائيلية لوضعها على قوائم الإرهاب
10:41 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 10:42 GMT 18.08.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الخميس، استعداد بلاده "للإعلان عن قائمة كبيرة بأسماء منظمات يهودية إسرائيلية، لوضعها على قوائم الإرهاب".
وقال المالكي، في مقابلة مع إذاعة "صوت فلسطين"، إن "العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات القانونية لوضع المنظمات اليهودية على قوائم الإرهاب، وحشد الدعم الدولي لتصنيفها كمنظمات إرهابية، ومطالبة المجتمع الدولي بعدم التعامل معها، بحيث سيتم الإعلان عن هذه القائمة، في الوقت المناسب".
وأضاف أن "التقرير الشهري لدولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، سيتضمن ملف إغلاق سلطات الاحتلال مقرات تلك المؤسسات الفلسطينية، رغم رفض الدول الأوروبية التصنيف الإسرائيلي"، موضحا أن "من بين الخطوات الفلسطينية، التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للحصول على قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها في طبيعة الوجود العسكري الإسرائيلي، سواء أكان دولة فصل عنصري أم سلطة احتلال".
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت، صباح اليوم الخميس، مجموعة مؤسسات وجمعيات حقوقية فلسطينية
في مدينة رام الله عقب إعلان وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء أمس الأربعاء، عن تصنيف 3 جمعيات فلسطينية بأنها إرهابية.
واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار مؤسسات حقوقية في رام الله صنفتها السلطات الإسرائيلية سابقا على أنها منظمات إرهابية، وذلك في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.