https://sputnikarabic.ae/20220818/فيفا-يعلن-بيع-245-مليون-تذكرة-لكأس-العالم-في-قطر--1066586694.html
"فيفا" يعلن بيع 2.45 مليون تذكرة لكأس العالم في قطر
"فيفا" يعلن بيع 2.45 مليون تذكرة لكأس العالم في قطر
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيع 2.45 مليون تذكرة لحضور مبارايات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T14:35+0000
2022-08-18T14:35+0000
2022-08-18T14:36+0000
قطر
رياضة
بطولة كأس العالم 2022
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وقال "فيفا" في بيان على موقعه الرسمي، إنه "مع بقاء أقل من 100 يوم على بداية أكبر حدث رياضي على وجه الأرض، تم بيع 2.45 مليون تذكرة في أول بطولة كأس عالم لكرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي".وأضاف البيان أنه خلال مرحلة البيع الأخيرة التي استمرت من 5 يوليو/ تموز وحتى 16 أغسطس/آب وفق نظام أسبقية الشراء، تم بيع 520 ألف و532 تذكرة.وكان "فيفا" قد أعلن في يوليو الماضي أن عدد التذاكر المباعة بلغ 1.8 مليون.يذكر أن عدد التذاكر المتوافرة للبطولة تبلع 3 ملايين تذكرة وينطلق كأس العالم 2022 في قطر يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وحتى 18 من شهر ديسمبر/كانون الثاني.
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قطر
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, رياضة, بطولة كأس العالم 2022
قطر, رياضة, بطولة كأس العالم 2022
"فيفا" يعلن بيع 2.45 مليون تذكرة لكأس العالم في قطر
14:35 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 14:36 GMT 18.08.2022) تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيع 2.45 مليون تذكرة لحضور مبارايات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.
وقال
"فيفا" في بيان على موقعه الرسمي، إنه "مع بقاء أقل من 100 يوم على بداية أكبر حدث رياضي على وجه الأرض، تم بيع 2.45 مليون تذكرة في أول بطولة كأس عالم لكرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي".
وأضاف البيان أنه خلال مرحلة البيع الأخيرة التي استمرت من 5 يوليو/ تموز وحتى 16 أغسطس/آب وفق نظام أسبقية الشراء، تم بيع 520 ألف و532 تذكرة.
وأشار إلى الإقبال الكبير على شراء التذاكر من دول قطر، أمريكا، إنجلترا، السعودية، المكسيك، الإمارات، فرنسا، الأرجنتين، البرازيل وألمانيا.
وكان "فيفا" قد أعلن في يوليو الماضي أن عدد التذاكر المباعة بلغ 1.8 مليون.
يذكر أن عدد التذاكر المتوافرة للبطولة تبلع 3 ملايين تذكرة وينطلق كأس العالم 2022 في قطر
يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وحتى 18 من شهر ديسمبر/كانون الثاني.