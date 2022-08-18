https://sputnikarabic.ae/20220818/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-لدينا-صواريخ-وسفن-متطورة-ولا-شيء-ينقصنا-عن-العدو-1066566995.html
قائد الحرس الثوري الإيراني: لدينا صواريخ وسفن متطورة ولا شيء ينقصنا عن العدو
قائد الحرس الثوري الإيراني: لدينا صواريخ وسفن متطورة ولا شيء ينقصنا عن العدو
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن "إيران تمتلك الصواريخ المتطورة وسفنا بحرية ذات مستوى ثبات عال ومعدات بحرية أساسية أخرى"، قائلا: "إيران لا شيء... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T09:28+0000
2022-08-18T09:28+0000
2022-08-18T09:28+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
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وقال القائد العام لقوات الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، في المنتدى الـ 22 لقادة ومسؤولي بحرية الحرس الثوري الذي عقد في مدينة مشهد، إن "السرعة تشكل عاملا فارقا ومصيريا في المعارك البحرية، حيث إن إمكانيات العدو محدودة قياسا على الأرض، لذلك كلما كان تدمير الهيكلية الأولية للعدو سريعا، كانت المعارك لصالحكم وأن الغلبة ستكون لكم والعدو أكثر قابلية بتلقي الضربات".وأضاف سلامي أن "الأكثر مقاومة في الحروب البحرية هو من يحسمها"، داعيا إلى ضرورة الجهوزية البدنية لتحمل مشاق تلك المعارك، حسب وكالة فارس الإيرانية.وكشف قائد الحرس الثوري "إنجازات ومفاخر بحرية الحرس الثوري، منها اقتياد ناقلة النفط اليونانية إلى سواحل البلاد وإركاع إسرائيل في حرب الخليج واستسلامها"، مؤكدا أن "فرض الإرادة هنا تم بأفضل وجه، حيث اتسمت هذه العمليات بالتحكم القيادي والانضباط العملياتي وجمالية العمل التكتيكي مع السلوك الحميد لكوادر الحرس".وكان العميد علي فدوي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، قال الثلاثاء الماضي، إن على الصهاينة وجميع من يتبعهم أن يحذروا ويخافوا من جبهة الحق لأن يدها ستكون هي العليا.وأفادت وكالة مهر، مساء أمس الثلاثاء، بأن تصريحات العميد علي فدوي جاءت في كلمة له خلال مسيرة مناهضة جرائم إسرائيل والتضامن مع الشعب الفلسطيني في طهران.فيما ندد الحرس الثوري الإيراني بشدة بالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، مؤكدا أن "ارتكاب الكيان الصهيوني هذه الجرائم في شهر محرم سيجعله وأذنابه نادمين".وصرح الحرس الثوري، في بيان له، أن "الحسابات الخاطئة للكيان الصهيوني ستؤدي إلى تعزيز المقاومة الفلسطينية وتسريع انهيار الكيان الغاصب المحتل"، مؤكدا أن "الجريمة الجديدة التي اقترفها الكيان العنصري قاتل الأطفال المتمثلة بالاعتداء على قطاع غزة واغتيال قادة المقاومة الفلسطينية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وحكومات أخرى، كشفت من جديد عن النزعة الوحشية للصهاينة ومن يدعمهم في المنطقة وخارجها"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220814/نصرالله-المقاومة-جاهزة-للرد-على-أي-اعتداء-صهيوني-يطال-لبنان-1066407591.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
قائد الحرس الثوري الإيراني: لدينا صواريخ وسفن متطورة ولا شيء ينقصنا عن العدو
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أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن "إيران تمتلك الصواريخ المتطورة وسفنا بحرية ذات مستوى ثبات عال ومعدات بحرية أساسية أخرى"، قائلا: "إيران لا شيء ينقصها عن العدو".
وقال القائد العام لقوات الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، في المنتدى الـ 22 لقادة ومسؤولي بحرية الحرس الثوري الذي عقد في مدينة مشهد، إن "السرعة تشكل عاملا فارقا ومصيريا في المعارك البحرية، حيث إن إمكانيات العدو محدودة قياسا على الأرض، لذلك كلما كان تدمير الهيكلية الأولية للعدو سريعا، كانت المعارك لصالحكم وأن الغلبة ستكون لكم والعدو أكثر قابلية بتلقي الضربات".
وأضاف سلامي أن "الأكثر مقاومة في الحروب البحرية هو من يحسمها"، داعيا إلى ضرورة الجهوزية البدنية لتحمل مشاق تلك المعارك، حسب وكالة
فارس الإيرانية.
وكشف قائد الحرس الثوري "إنجازات ومفاخر بحرية الحرس الثوري، منها اقتياد ناقلة النفط اليونانية إلى سواحل البلاد وإركاع إسرائيل في حرب الخليج واستسلامها"، مؤكدا أن "فرض الإرادة هنا تم بأفضل وجه، حيث اتسمت هذه العمليات بالتحكم القيادي والانضباط العملياتي وجمالية العمل التكتيكي مع السلوك الحميد لكوادر الحرس".
وكان العميد علي فدوي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، قال الثلاثاء الماضي، إن على الصهاينة وجميع من يتبعهم أن يحذروا ويخافوا من جبهة الحق
لأن يدها ستكون هي العليا.
وأفادت وكالة
مهر، مساء أمس الثلاثاء، بأن تصريحات العميد علي فدوي جاءت في كلمة له خلال مسيرة مناهضة جرائم إسرائيل والتضامن مع الشعب الفلسطيني في طهران.
فيما ندد الحرس الثوري الإيراني بشدة بالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، مؤكدا أن "ارتكاب الكيان الصهيوني هذه الجرائم في شهر محرم سيجعله وأذنابه نادمين".
وصرح الحرس الثوري، في بيان له، أن "الحسابات الخاطئة للكيان الصهيوني ستؤدي إلى تعزيز المقاومة الفلسطينية وتسريع انهيار الكيان الغاصب المحتل"، مؤكدا أن "الجريمة الجديدة التي اقترفها الكيان العنصري قاتل الأطفال المتمثلة بالاعتداء على قطاع غزة واغتيال قادة المقاومة الفلسطينية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وحكومات أخرى، كشفت من جديد عن النزعة الوحشية للصهاينة ومن يدعمهم في المنطقة وخارجها"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.