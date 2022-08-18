قدرات خارقة للهاوتزر الروسي "مستا إس"
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوردبابات "تي-90" ومدافع ذاتية الحركة من طراز "مستا — إس" في المنتدى التقني العسكري الدولي "أرميا - 2018" (الجيش - 2018" في كوبينكا
© Sputnik . Ramil Sitdikov/
يمتلك الجيش الروسي آلاف المدافع الذاتية الحركة ويحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا السلاح، الذي يضم مجموعة متنوعة من أقوى المدافع في العالم ومنها مدافع "مستا - إس" الخارقة.
وتم تصميم مدافع "مستا - إس" لتدمير قائمة واسعة من الأهداف، حسبما يقول تقرير لموقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي:
بطاريات المدفعية المعادية.
الدبابات والتشكيلات المدرعة.
قوات المشاة ونقاط المراقبة.
وسائل الدفاع الجوي.
تدمير التحصينات الميدانية والمواقع الدفاعية.
الحد من قدرة قوات المشاة على المناورة خلال المعارك البرية.
يمتلك "مستا - إس" قدرات خارقة تجعله واحدا من أفضل مدافع "هاوتزر" في العالم بفضل الكفاءة والسرعة وخفة الوزن وأبرزها:
إمكانية تحميل الذخائر أيا كانت زاوية ميل المدفع وإطلاقه في نطاق 360 درجة.
القدرة على عبور موانع مائية عمقها يصل لـ 5 أمتار وعرضها ألف متر.
معدل إطلاق قذائف كبير ونظام إطلاق نار آلي.
قدرة كبيرة على المناورة بفضل قدرته على تغيير موقع الإطلاق في وقت قياسي.
المواصفات الفنية للمدفع تشمل الوزن والذخائر ومعدلات الإطلاق كما يلي علما بأن بعض الأرقام تقريبية:
الوزن: 42 طنا.
الطول مع ماسورة المدفع إلى الأمام: 11.9 متر.
العرض: 3.3 متر.
الارتفاع: 3.3 متر.
مدى الإطلاق: يتراوح بين 20 و25 كلم وفقا لنوع القذيفة.
نظام تحميل القذائف: آلي.
عدد قذائف المدفع: 50 قذيفة.
معدل الإطلاق: 7 إلى 8 قذائف في الدقيقة.
مدى العربية الناقلة للمدفع: 500 كلم.
السرعة: 60 كلم.
عدد طاقم المدفع: 5 إلى 7 أفراد.
العيار: 152 ملم/ 155 ملم وفقا لنسخة المدفع.
يذكر أن نسخة المدفع "مستا - إس" التي تستخدم قذائف عيار 155 ملم هي نسخة مطورة، حسبما ذكر الموقع الروسي، الذي أوضح أن مداها يصل إلى 41 كلم.
وإضافة إلى المدفعية الذاتية الحركة يمتلك الجيش الروسي أكثر من 7 آلاف و500 مدفع مقطور ويحتل المرتبة الأولى عالميا أيضا في هذا السلاح.
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