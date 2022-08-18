عربي
https://sputnikarabic.ae/20220818/كوريا-الشمالية-تأمل-أن-يدين-العالم-جارتها-الجنوبية-لنشرها-كوفيد-عبر-الحدود-1066595963.html
كوريا الشمالية تأمل أن يدين العالم جارتها الجنوبية لنشرها "كوفيد" عبر الحدود
كوريا الشمالية تأمل أن يدين العالم جارتها الجنوبية لنشرها "كوفيد" عبر الحدود
قال سفير كوريا الشمالية في موسكو سين هونغ تشول، اليوم الخميس، إن بيونغ يانغ تتوقع من المجتمع الدولي إدانة تصرفات سيئول، التي يُزعم أنها متورطة في تفشي "كوفيد... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T18:15+0000
2022-08-18T18:15+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062330469_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_909b55498cfc163ab08372ae9a010ebd.jpg
موسكو- سبوتنيك. في أوائل يوليو/ تموز الماضي، قالت كوريا الشمالية إن انتشار فيروس كورونا في البلاد بدأ في قرية "آيبهو" بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية. يُعتقد أن أولى الحالات كانت لجندي يبلغ من العمر 18 عاما وطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، قيل إنه لمس "أشياء غريبة"، وربما منشورات ومواد أخرى يرسلها عادة نشطاء كوريون جنوبيون عبر الحدود.وقال السفير للصحفيين: "نتمنى أن يرفع المجتمع الدولي، الذي يقدر العدالة والضمير، صوت إدانة الفظائع المعادية للوطن والبشرية التي ترتكبها سلطات كوريا الجنوبية، ويحث سلطات كوريا الجنوبية على الاعتراف بمسؤوليتها ومعاقبة المسؤولين".وتابع هونغ: "لا تقم بأي حال من الأحوال بإلقاء أشياء قذرة على أراضي كوريا الشمالية. كوريا الجنوبية هي السبب الرئيسي لانتشار سلالة أوميكرون سرا في بلادنا والدول المجاورة أخيرا".في مايو/ أيار الماضي، أعلنت بيونغ يانغ عن الموجة الأولى من حالات "كوفيد 19" في البلاد، حيث ثبتت إصابة العديد من المواطنين بمتغير "أوميكرون بي إيه 2". وبحسب وكالة الأنباء الكورية المركزية، فإن "حمى غير مألوفة" تنتشر في البلاد منذ أواخر أبريل/ نيسان. العدد الدقيق للمرضى لا يزال غير معروف.
https://sputnikarabic.ae/20220811/نوبة-بكاء-بعد-الإعلان-عن-إصابة-زعيم-كوريا-الشمالية-بـكورونا-1066291731.html
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062330469_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_29ffcc87d04e4fe4587dddd2d254eb32.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تأمل أن يدين العالم جارتها الجنوبية لنشرها "كوفيد" عبر الحدود

18:15 GMT 18.08.2022
© AP Photo / Cha Song Hoارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Cha Song Ho
تابعنا عبرTelegram
قال سفير كوريا الشمالية في موسكو سين هونغ تشول، اليوم الخميس، إن بيونغ يانغ تتوقع من المجتمع الدولي إدانة تصرفات سيئول، التي يُزعم أنها متورطة في تفشي "كوفيد 19" الأخير.
موسكو- سبوتنيك. في أوائل يوليو/ تموز الماضي، قالت كوريا الشمالية إن انتشار فيروس كورونا في البلاد بدأ في قرية "آيبهو" بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية.
يُعتقد أن أولى الحالات كانت لجندي يبلغ من العمر 18 عاما وطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، قيل إنه لمس "أشياء غريبة"، وربما منشورات ومواد أخرى يرسلها عادة نشطاء كوريون جنوبيون عبر الحدود.
صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، وتظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يشارك في عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ 73 لتأسيسها في بيونغ يانغ، 9 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
نوبة بكاء بعد الإعلان عن إصابة زعيم كوريا الشمالية بـ"كورونا"...فيديو
11 أغسطس, 11:42 GMT
وقال السفير للصحفيين: "نتمنى أن يرفع المجتمع الدولي، الذي يقدر العدالة والضمير، صوت إدانة الفظائع المعادية للوطن والبشرية التي ترتكبها سلطات كوريا الجنوبية، ويحث سلطات كوريا الجنوبية على الاعتراف بمسؤوليتها ومعاقبة المسؤولين".
وتابع هونغ: "لا تقم بأي حال من الأحوال بإلقاء أشياء قذرة على أراضي كوريا الشمالية. كوريا الجنوبية هي السبب الرئيسي لانتشار سلالة أوميكرون سرا في بلادنا والدول المجاورة أخيرا".
في مايو/ أيار الماضي، أعلنت بيونغ يانغ عن الموجة الأولى من حالات "كوفيد 19" في البلاد، حيث ثبتت إصابة العديد من المواطنين بمتغير "أوميكرون بي إيه 2". وبحسب وكالة الأنباء الكورية المركزية، فإن "حمى غير مألوفة" تنتشر في البلاد منذ أواخر أبريل/ نيسان. العدد الدقيق للمرضى لا يزال غير معروف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала