https://sputnikarabic.ae/20220818/لابيد-يؤكد-خلال-اتصال-هاتفي-مع-شولتس-معارضة-إسرائيل-لإحياء-الاتفاق-النووي-مع-إيران-1066569337.html
لابيد يؤكد خلال اتصال هاتفي مع شولتس معارضة إسرائيل لإحياء الاتفاق النووي مع إيران
لابيد يؤكد خلال اتصال هاتفي مع شولتس معارضة إسرائيل لإحياء الاتفاق النووي مع إيران
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، معارضة إسرائيل لخطوات إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T10:23+0000
2022-08-18T10:23+0000
2022-08-18T10:23+0000
الاتفاق النووي الإيراني
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رام الله - سبوتنيك. وصرح مكتب لابيد في بيان، أن الأخير تحدث هاتفيا مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، وبحث معه الملف النووي الإيراني.وأضاف البيان: "كرر رئيس الوزراء معارضة إسرائيل للعودة إلى الاتفاق، وضرورة نقل رسالة حادة وواضحة من قبل أوروبا مفادها عدم تقديم المزيد من التنازلات للإيرانيين".وأشار لابيد بحسب البيان إلى أنه "يتعين على أوروبا معارضة أسلوب المماطلة الذي تتبعه إيران في المفاوضات".
https://sputnikarabic.ae/20220817/بعد-التصريحات-الأمريكية-والإيرانية-هل-بات-التوصل-إلى-الاتفاق-النووي-قريبا-1066544708.html
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الاتفاق النووي الإيراني
لابيد يؤكد خلال اتصال هاتفي مع شولتس معارضة إسرائيل لإحياء الاتفاق النووي مع إيران
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، معارضة إسرائيل لخطوات إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.
رام الله - سبوتنيك
. وصرح مكتب لابيد في بيان، أن الأخير تحدث هاتفيا مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، وبحث معه الملف النووي الإيراني.
وأضاف البيان: "كرر رئيس الوزراء معارضة إسرائيل للعودة إلى الاتفاق، وضرورة نقل رسالة حادة وواضحة من قبل أوروبا مفادها عدم تقديم المزيد من التنازلات للإيرانيين".
وأشار لابيد بحسب البيان إلى أنه "يتعين على أوروبا معارضة أسلوب المماطلة الذي تتبعه إيران في المفاوضات".