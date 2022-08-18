https://sputnikarabic.ae/20220818/مأزق-جديد-لترامب-مديره-المالي-السابق-يعترف-بالذنب-في-قضية-التهرب-والاحتيال-الضريبي-1066601691.html

مأزق جديد لترامب... مديره المالي السابق يعترف بالذنب في قضية التهرب والاحتيال الضريبي

مأزق جديد لترامب... مديره المالي السابق يعترف بالذنب في قضية التهرب والاحتيال الضريبي

أقر المدير المالي السابق في منظمة ترامب، ألين ويسلبرغ، بالذنب في 15 جريمة جنائية، كلها جزء من قضية الاحتيال الضريبي التي تم إدانته بها في العام الماضي. 18.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-18T21:26+0000

2022-08-18T21:26+0000

2022-08-18T21:26+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

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وذكر موقع "أكسيوس"، أنه بعد الإقرار بالذنب، سيكون ويسلبرغ مطالبا بالإدلاء بشهادته في محاكمة منظمة ترامب في أكتوبر المقبل. كما سيكون مطالب أيضًا بدفع ما يقرب من مليوني دولار أمريكي كضرائب ومصالح وعقوبات.يذكر أن ويسلبرغ، الذي يبلغ 75 عامًا، هو المسؤول والمدير المالي الوحيد للرئيس السابق المتهم في التحقيقات الجنائية المستمرة منذ سنوات الخاصة بمعاملات ترامب الضريبية.وكان يقود الشركة مع أبناء الرئيس السابق حينما أصبح دونالد ترامب رئيسا وذهب إلى البيت الأبيض.وتتهم المحكمة ويسلبرغ بأنه حصل على أكثر من 1.7 مليون دولار كتعويض غير رسمي من الشركة التابعة للرئيس السابق للتغطية على أعماله، وشمل ذلك دفع إيجار له ومدفوعات سيارات ودفع رسوم مدرسية.واتُهم فايسلبرغ وحده بالاحتيال على الحكومة الفيدرالية والولاية والمدينة بمقدار 900 ألف دولار من الضرائب غير المسددة، وقد تصل عقوبته إلى السجن من 5 إلى 15 عاما.

https://sputnikarabic.ae/20220818/تقارير-مساعدو-ترامب-يعتقدون-أن-أحد-أفراد-أسرته-المقربين-وشى-به-لـإف-بي-آي-وشكوك-بشأن-كوشنر-1066600723.html

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية