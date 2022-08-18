https://sputnikarabic.ae/20220818/مجلس-الفيدرالية-الروسي-يؤكد-نهاية-عهد-تفوق-الدول-الغربية-1066591841.html
مجلس الفيدرالية الروسي يؤكد نهاية عهد تفوق الدول الغربية
مجلس الفيدرالية الروسي يؤكد نهاية عهد تفوق الدول الغربية
قالت أولغا كوفيتيدي، عضو مجلس الفيدرالية الروسي، إن تصريح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بأن الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء العملية الروسية الخاصة لحماية... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T16:04+0000
2022-08-18T16:04+0000
2022-08-18T16:04+0000
روسيا
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وأوضحت كوفيتيدي، في تصريح لصحيفة "إزفيستيا"الروسية، اليوم الخميس: "الخطأ الفادح الذي يرتكبه الغرب الجماعي هو الضغط الطائش على روسيا من خلال المنصات الدولية - منظمة التجارة العالمية ومجلس أوروبا وغيرهما. لكن الضرر أكبر بكثير من المنفعة". ونوهت إلى أن "العالم استيقظ مختلفا تماما، فهو لم يعد يريد الرقص على أنغام الأمريكان والبريطانيين. في الوقت نفسه، رفض اللاعبون العالميون الجادون مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا بشكل عام دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في قضية أوكرانيا، وانحازوا إلى جانب روسيا".واختتمت السيناتور حديثها قائلة: "لهذا السبب يمكننا أن نقول بفخر - نعم ، حقا، لقد انتهى حقبة تفوق الدول الغربية، ومستقبل جديد ودول جديدة وقادة سياسيون جدد وحقائق سياسية جديدة".
https://sputnikarabic.ae/20220818/واشنطن-تراقب-بقلق-تطور-التعاون-الصيني-الروسي-1066591168.html
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روسيا
مجلس الفيدرالية الروسي يؤكد نهاية عهد تفوق الدول الغربية
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قالت أولغا كوفيتيدي، عضو مجلس الفيدرالية الروسي، إن تصريح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بأن الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس سيصبح أضعف مما كان عليه، يتوافق تماما مع الحقائق الجيوسياسية.
وأوضحت كوفيتيدي، في تصريح لصحيفة "إزفيستيا
"الروسية، اليوم الخميس: "الخطأ الفادح الذي يرتكبه الغرب الجماعي هو الضغط الطائش على روسيا من خلال المنصات الدولية - منظمة التجارة العالمية ومجلس أوروبا وغيرهما. لكن الضرر أكبر بكثير من المنفعة".
وأشارت إلى أن العقوبات ضد روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجهت ضربة للاقتصاد العالمي، مشددة على أنه في نفس الوقت "يتم سحب الروبل من الضغط الغربي".
ونوهت إلى أن "العالم استيقظ مختلفا تماما، فهو لم يعد يريد الرقص على أنغام الأمريكان والبريطانيين. في الوقت نفسه، رفض اللاعبون العالميون الجادون مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا بشكل عام دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في قضية أوكرانيا، وانحازوا إلى جانب روسيا".
واختتمت السيناتور حديثها قائلة: "لهذا السبب يمكننا أن نقول بفخر - نعم ، حقا، لقد انتهى حقبة تفوق الدول الغربية، ومستقبل جديد ودول جديدة وقادة سياسيون جدد وحقائق سياسية جديدة".