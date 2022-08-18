محمد بن سلمان يتصل بملك الأردن وولي عهده بعد ارتباط الأخير بفتاة سعودية
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا بولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وذلك بعد إعلان خطوبته من فتاة سعودية.
ونشر بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، صورة للأمير محمد بن سلمان والأمير الحسين بن عبد الله، بتعليق قال فيه: "سمو ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بسمو ولي عهد الأردن هنأه خلاله بمناسبة خطوبته"، معبراً عن "صادق الدعوات لسموه بالتوفيق والحياة السعيدة".
سمو #ولي_العهد يجري اتصالاً هاتفياً بسمو ولي عهد #الأردن هنأه خلاله بمناسبة خطوبته، معبراً عن صادق الدعوات لسموه بالتوفيق والحياة السعيدة. pic.twitter.com/uOHuqzKTTZ— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) August 17, 2022
كما أجرى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً، مساء أمس الثلاثاء، بالملك عبد الله الثاني ملك الأردن، هنأه خلاله بمناسبة خطوبة نجله الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
سمو #ولي_العهد يجري اتصالاً هاتفياً بجلالة ملك #الأردن هنأه خلاله بمناسبة خطوبة نجله الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، سائلاً الله لهما التوفيق والحياة السعيدة.#واس pic.twitter.com/HlKiko0ygD— واس الأخبار الملكية (@spagov) August 17, 2022
وهنأ حساب الديوان الملكي الأردني على "تويتر" الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، بخطوبته من رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف، بحضور الملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبد الله.
وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة آل سيف، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.