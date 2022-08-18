https://sputnikarabic.ae/20220818/مديرو-المؤسسات-الفلسطينية-يكشفون-لـسبوتنيك-تفاصيل-اقتحام-إسرائيل-لمقاراتهم-وإغلاقها-1066577397.html

مديرو المؤسسات الفلسطينية يكشفون لـ"سبوتنيك" تفاصيل اقتحام إسرائيل لمقاراتهم وإغلاقها

مديرو المؤسسات الفلسطينية يكشفون لـ"سبوتنيك" تفاصيل اقتحام إسرائيل لمقاراتهم وإغلاقها

ندد مديرو بعض المؤسسات والجمعيات الحقوقية الفلسطينية بالإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت اقتحام المقار والاستيلاء على محتوياتها، ومن ثم إغلاقها. 18.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-18T13:03+0000

2022-08-18T13:03+0000

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واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مجموعة مؤسسات وجمعيات حقوقية فلسطينية في مدينة رام الله عقب إعلان وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء أمس الأربعاء، عن تصنيف 3 جمعيات فلسطينية بأنها إرهابية.وشملت الإجراءات الإسرائيلية 6 مؤسسات فلسطينية هي اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، اتحاد لجان العمل الزراعي، والحق، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.ذرائع إسرائيليةقال أبي العابودي، مدير "مركز بيسان" للبحوث والإنماء، إن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مقر المركز صباح اليوم الخميس، وسرقت ممتلكات المؤسسة من حواسيب خاصة وطابعات وآلات تصوير، حتى الأوراق والأبحاث، وعندما توجهنا للمؤسسة وجدنا أوامر إسرائيلية بقرار الإغلاق.وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن المؤسسات الفلسطينية التي اقتحمتها إسرائيل ومن ضمنها مركز بيسان، هي مؤسسات وازنة تعمل في مجالات حقوق الإنسان والتنمية والأبحاث، وتسعى إسرائيل منذ وقت طويل لإغلاقها والتشويش على عملها الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.وأكد أن إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع من أجل ممارسة الانتهاكات بحق الفلسطينيين، لكنها في هذه المسألة تتذرع بارتباط هذه المؤسسات بالإرهاب من أجل إغلاقها ووقف أنشطتها، على الرغم من الشهادات الدولية المقدمة من الأمم المتحدة ودول أوروبية تعد نفسها صديقة لإسرائيل والتي تؤكد أن هذه المؤسسات الفلسطينية تعمل بأعلى درجات الشفافية والنزاهة.ومضى قائلًا: "نحن مؤسسات وطنية، وفخرون بالانتماء للوطن وللشعب الفلسطيني، والمساهمة من موقعنا كمجتمع مدني في مسيرة الحرية، ونعتقد أن استمرار سياسة الإفلات من العقبات هي من تشجع الاحتلال على القيام بالمزيد من الانتهاكات ليس بحق المؤسسات المدنية والحقوقية فقط، بل بحق الشعب الفلسطيني كاملًا".وعن الموقف الأوروبي والأمريكي من التحركات الإسرائيلية، يرى مدير مركز بيسان أنها حتى اللحظة لا تزال رافضة لهذه الإجراءات، لكن ما دامت لم تترجم بتحركات وعقوبات وضغوط حقيقية لا يمكن ردع إسرائيل.وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها من قبل المؤسسات الفلسطينية، لا يعتقد العابودي أنه لا يوجد تحركات قانونية مع إسرائيل، والمحكام الإسرائيلية والإجراءات القانونية لا تحمل أي درجة من المصداقية أو الصدق.موقف دوليفي السياق ذاته، قالت سحر فرنسيس، مديرة مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسرى، إن اقتحام مقار المؤسسات وإغلاقها جاء استكمالا لقرار الاحتلال في العام الماضي بالإعلان عن هذه المؤسسات كمنظمات غير قانونية وإرهابية بموجب القانون الإسرائيلي لمكافحة الإرهاب والأوامر العسكرية.وأضافت في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أنه بعد نشر 9 دول أوروبية لموقفها قبل نحو 3 أسابيع بأنها لا تعتقد أن هناك أساسا وأدلة على الادعاءات الإسرائيلية، وأعلنت بشكل واضح أنها ستواصل عملها ودعمها لهذه المؤسسات، جاء هذا القرار الإسرائيلي بإغلاق فعلي وعملي لمقار المؤسسات الفلسطينية وتعليق الأوامر مرة أخرى التي تفيد بضرورة إغلاق المقار وتمت مصادرة وسرقة ممتلكات بعض المؤسسات من أجهزة حاسوب وأوراق وماكينات تصوير وما إلى ذلك.وأوضحت أن الرسالة الإسرائيلية كانت واضحة بعدم احترام قرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي، أو الولايات المتحدة الأمريكية، طالما قادرين على فرض قرارهم بالقوة، مؤكدة أن الوقت الآن مناسب لاتخاذ قرارات فعلية، ليس من هذه الدول وحسب، بل من المجتمع الدولي بأسرة، ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، ليس فقط على قرارها بحق المؤسسات، بل بحق انتهاكاتها كاملة في فلسطين.وفيما يتعلق بالتحركات القانونية التي يمكن اتخاذها لوقف هذا القرار، قالت إنهم تقدموا باستئناف إجرائي بموجب الأوامر العسكرية، وتم رفضه بالأمس، وبعدها بعدة ساعات اقتحمت إسرائيل المؤسسات، مضيفة: "لا يمكن التعويل على القضاء الإسرائيلي، وهو ما يثبت عدم جدوى أو عدالة الذهاب لقضاء الاحتلال.وترى مديرة مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسرى أن هناك ضرورة لمواصلة العمل الجاد على المستوى السياسي، والضغط الدولي والرسمي، وكذلك مع المؤسسات الحقوقية الدولية كمنظمة الأمم المتحدة.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار مؤسسات حقوقية في رام الله صنفتها السلطات الإسرائيلية سابقا على أنها منظمات إرهابية، وذلك في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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