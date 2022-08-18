https://sputnikarabic.ae/20220818/مرتزقة-أمريكيون-يشتكون-من-القيادة-العسكرية-الأوكرانية-التي-عرضتهم-للموت-1066601202.html
مرتزقة أمريكيون يشتكون من القيادة العسكرية الأوكرانية التي "عرضتهم للموت"
مرتزقة أمريكيون يشتكون من القيادة العسكرية الأوكرانية التي "عرضتهم للموت"
أفادت وسائل إعلام غربية أن الفيلق الأمريكي من المرتزقة المقاتلين في أوكرانيا اشتكى من عدم كفاءة قيادة القوات المسلحة الأوكرانية. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T20:55+0000
2022-08-18T20:55+0000
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روسيا
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واعترف أحد المرتزقة لصحيفة "الإنديبندنت" الأمريكية بأنه وزملائه غالبًا ما يُجبرون على تنفيذ أوامر إجرامية وأحيانًا يُرسلون "إلى موت محقق".وروى أحد الحوادث التي انكشفت خلالها مواقع قواتهم وتعرضت لإطلاق النار، وبدلاً من سحب القوات، أمرت القيادة الكتائب بالبقاء كي تلقى حتفها.وذكر المرتزق، على وجه الخصوص، اسم ألكسندر كوتشينسكي، الذي أرغم الجيش على مساعدته في سرقة المحلات التجارية، مبررا ذلك بـ"سد احتياجات الجيش".وأكد المرتزق أنه قد "نقل المعلومات إلى مكتب فلاديمير زيلينسكي، ولكنه لم يتلق أي ردود على هذه الرسائل، وتملصت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية من أي مساءلة أو عقاب".
https://sputnikarabic.ae/20220816/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مركز-قيادة-ومراقبة-للقوات-الأوكرانية-في-منطقة-خيرسون-1066456921.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
مرتزقة أمريكيون يشتكون من القيادة العسكرية الأوكرانية التي "عرضتهم للموت"
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أفادت وسائل إعلام غربية أن الفيلق الأمريكي من المرتزقة المقاتلين في أوكرانيا اشتكى من عدم كفاءة قيادة القوات المسلحة الأوكرانية.
واعترف أحد المرتزقة لصحيفة "الإنديبندنت" الأمريكية بأنه وزملائه غالبًا ما يُجبرون على تنفيذ أوامر إجرامية وأحيانًا يُرسلون "إلى موت محقق".
وروى أحد الحوادث التي انكشفت خلالها مواقع قواتهم وتعرضت لإطلاق النار، وبدلاً من سحب القوات، أمرت القيادة الكتائب بالبقاء كي تلقى حتفها.
وقال المرتزق: "قيل لنا أن نبقى هناك، تراجعت بقية القوات من خط الدفاع الثاني، وكنا وحدنا في مواجهة الموت، قتل زميل لي من سريتي، وكان اسمه سكوت سيبلي، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة".
وذكر المرتزق، على وجه الخصوص، اسم ألكسندر كوتشينسكي، الذي أرغم الجيش على مساعدته في سرقة المحلات التجارية، مبررا ذلك بـ"سد احتياجات الجيش".
وأضاف: "كما أنه (كوتشينسكي) متهم بإدمان الكحول وإهانة المرؤوسين، وأوكل أيضًا المهام التي أفضت للموت إلى الجنود، فعلى سبيل المثال، أمر باحتلال نفس المواقع التي كانت تقصفها القوات الروسية بالفعل".
وأكد المرتزق
أنه قد "نقل المعلومات إلى مكتب فلاديمير زيلينسكي، ولكنه لم يتلق أي ردود على هذه الرسائل، وتملصت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية من أي مساءلة أو عقاب".