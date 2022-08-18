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مسؤول يكشف هدف الهجوم الأوكراني الممكن على المحطة النووية
مسؤول يكشف هدف الهجوم الأوكراني الممكن على المحطة النووية
لم يستبعد مسؤول في السلطة المحلية إمكانية أن تتعرض المحطة النووية الواقعة في مدينة أنرغودار بمقاطعة زابوروجيه لهجوم من قبل القوات الأوكرانية. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T08:59+0000
2022-08-18T08:59+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن النظام الأوكراني بصدد تدبير حادث مروع في محطة زابوروجيه النووية أثناء قيام أمين عام الأمم المتحدة بزيارة إلى أوكرانيا.كما قال فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، للصحفيين إنه من الممكن أن يوجه المسلحون الأوكرانيون ضربة لمخزن الوقود النووي المستعمل أو دورة التبريد للمفاعلات النووية .وأضاف أنه لا يمكن استبعاد احتمال تنفيذ عمل تخريبي داخل المحطة من قبل أحد العاملين الذي يتعاون مع المسلحين.وتقع محطة زابوروجيه النووية في منطقة خرجت من نطاق سيطرة النظام الأوكراني في الربيع الماضي بمساعدة القوات الروسية.
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

مسؤول يكشف هدف الهجوم الأوكراني الممكن على المحطة النووية

08:59 GMT 18.08.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه الكهرونووية
محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© Sputnik . РИА Новости
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لم يستبعد مسؤول في السلطة المحلية إمكانية أن تتعرض المحطة النووية الواقعة في مدينة أنرغودار بمقاطعة زابوروجيه لهجوم من قبل القوات الأوكرانية.
صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن النظام الأوكراني بصدد تدبير حادث مروع في محطة زابوروجيه النووية أثناء قيام أمين عام الأمم المتحدة بزيارة إلى أوكرانيا.
كما قال فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، للصحفيين إنه من الممكن أن يوجه المسلحون الأوكرانيون ضربة لمخزن الوقود النووي المستعمل أو دورة التبريد للمفاعلات النووية .
وأضاف أنه لا يمكن استبعاد احتمال تنفيذ عمل تخريبي داخل المحطة من قبل أحد العاملين الذي يتعاون مع المسلحين.
وتقع محطة زابوروجيه النووية في منطقة خرجت من نطاق سيطرة النظام الأوكراني في الربيع الماضي بمساعدة القوات الروسية.
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