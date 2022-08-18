https://sputnikarabic.ae/20220818/مسؤول-يكشف-هدف-الهجوم-الأوكراني-الممكن-على-المحطة-النووية-1066563828.html
مسؤول يكشف هدف الهجوم الأوكراني الممكن على المحطة النووية
مسؤول يكشف هدف الهجوم الأوكراني الممكن على المحطة النووية
لم يستبعد مسؤول في السلطة المحلية إمكانية أن تتعرض المحطة النووية الواقعة في مدينة أنرغودار بمقاطعة زابوروجيه لهجوم من قبل القوات الأوكرانية. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T08:59+0000
2022-08-18T08:59+0000
2022-08-18T08:59+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن النظام الأوكراني بصدد تدبير حادث مروع في محطة زابوروجيه النووية أثناء قيام أمين عام الأمم المتحدة بزيارة إلى أوكرانيا.كما قال فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، للصحفيين إنه من الممكن أن يوجه المسلحون الأوكرانيون ضربة لمخزن الوقود النووي المستعمل أو دورة التبريد للمفاعلات النووية .وأضاف أنه لا يمكن استبعاد احتمال تنفيذ عمل تخريبي داخل المحطة من قبل أحد العاملين الذي يتعاون مع المسلحين.وتقع محطة زابوروجيه النووية في منطقة خرجت من نطاق سيطرة النظام الأوكراني في الربيع الماضي بمساعدة القوات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
مسؤول يكشف هدف الهجوم الأوكراني الممكن على المحطة النووية
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لم يستبعد مسؤول في السلطة المحلية إمكانية أن تتعرض المحطة النووية الواقعة في مدينة أنرغودار بمقاطعة زابوروجيه لهجوم من قبل القوات الأوكرانية.
صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن النظام الأوكراني بصدد تدبير حادث مروع في محطة زابوروجيه النووية أثناء قيام أمين عام الأمم المتحدة بزيارة إلى أوكرانيا.
كما قال فلاديمير روغوف
، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، للصحفيين إنه من الممكن أن يوجه المسلحون الأوكرانيون ضربة لمخزن الوقود النووي المستعمل أو دورة التبريد للمفاعلات النووية .
وأضاف أنه لا يمكن استبعاد احتمال تنفيذ عمل تخريبي داخل المحطة من قبل أحد العاملين الذي يتعاون مع المسلحين.
وتقع محطة زابوروجيه النووية في منطقة خرجت من نطاق سيطرة النظام الأوكراني في الربيع الماضي بمساعدة القوات الروسية.