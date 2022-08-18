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https://sputnikarabic.ae/20220818/مشاركة-الفريق-السوري-في-بياتلون-الدبابات-ضمن-الألعاب-العسكرية-الدولية-2022-1066561073.html
مشاركة الفريق السوري في "بياتلون الدبابات" ضمن الألعاب العسكرية الدولية 2022
مشاركة الفريق السوري في "بياتلون الدبابات" ضمن الألعاب العسكرية الدولية 2022
تدخل مسابقة البياتلون للدبابات للألعاب العسكرية الدولية 2022، يومها السادس في ميدان "ألابينو" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T08:26+0000
2022-08-18T08:57+0000
روسيا
آرميا 2022
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وحقق الطاقم الثاني للفريق السوري المشارك أفضل نتيجة في مرحلة السباق الفردي، متقدما على منتحبات ميانمار ولاوس وأرمينيا.وتتنافس، اليوم الخميس، فرق من المجموعة الثانية وهي لاووس وأرمينيا وسوريا وميانمار في السباق الفردي. وفازت روسيا بالسباق الفردي لأطقم المجموعة الأولى من مسابقة "بياتلون الدبابات" المقامة ضمن فعاليات "مسابقة ألعاب الجيش الدولية 2022".وواجه طاقم من روسيا على دبابة حمراء، طاقما من بيلاروسيا على دبابة صفراء، ومن الصين على دبابة زرقاء، وكذلك من قيرغيزستان على دبابة خضراء. في المجموع، يشارك 21 فريقا من دول مختلفة في "بياتلون الدبابات" هذا العام، مقسمة على قسمين، اعتمادا على نتائج أداء العام الماضي. يمثل القسم الأول روسيا والصين وأذربيجان وبيلاروسيا وفيتنام وفنزويلا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان ومنغوليا، وضم القسم الثاني أبخازيا وأرمينيا وزيمبابوي وإيران ولاوس ومالي وميانمار وسوريا والسودان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية.
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روسيا, آرميا 2022
روسيا, آرميا 2022

مشاركة الفريق السوري في "بياتلون الدبابات" ضمن الألعاب العسكرية الدولية 2022

08:26 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 08:57 GMT 18.08.2022)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورمشاركة الفريق السوري في "بياتلون الدبابات" ضمن الألعاب العسكرية الدولية 2022
مشاركة الفريق السوري في بياتلون الدبابات ضمن الألعاب العسكرية الدولية 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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تدخل مسابقة البياتلون للدبابات للألعاب العسكرية الدولية 2022، يومها السادس في ميدان "ألابينو" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
وحقق الطاقم الثاني للفريق السوري المشارك أفضل نتيجة في مرحلة السباق الفردي، متقدما على منتحبات ميانمار ولاوس وأرمينيا.
وتتنافس، اليوم الخميس، فرق من المجموعة الثانية وهي لاووس وأرمينيا وسوريا وميانمار في السباق الفردي.
وفازت روسيا بالسباق الفردي لأطقم المجموعة الأولى من مسابقة "بياتلون الدبابات" المقامة ضمن فعاليات "مسابقة ألعاب الجيش الدولية 2022".
وواجه طاقم من روسيا على دبابة حمراء، طاقما من بيلاروسيا على دبابة صفراء، ومن الصين على دبابة زرقاء، وكذلك من قيرغيزستان على دبابة خضراء.
في المجموع، يشارك 21 فريقا من دول مختلفة في "بياتلون الدبابات" هذا العام، مقسمة على قسمين، اعتمادا على نتائج أداء العام الماضي. يمثل القسم الأول روسيا والصين وأذربيجان وبيلاروسيا وفيتنام وفنزويلا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان ومنغوليا، وضم القسم الثاني أبخازيا وأرمينيا وزيمبابوي وإيران ولاوس ومالي وميانمار وسوريا والسودان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية.
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