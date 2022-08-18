https://sputnikarabic.ae/20220818/مصرع-16-شخصا-في-الصين-إثر-سيول-عارمة-1066555344.html
مصرع 16 شخصا في الصين إثر سيول عارمة
مصرع 16 شخصا في الصين إثر سيول عارمة
لقي 16 شخصا مصرعهم في الصين وأصبح 36 آخرون في عداد المفقودين بعد أن شهدت مقاطهة شانغهاي سيول عارمة، أمس الأربعاء. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T07:15+0000
2022-08-18T07:15+0000
2022-08-18T07:15+0000
الصين
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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن وسائل إعلام صينية أن مقاطعة شانغهاي غربي الصين شهدت عاصفة ممطرة مفاجئة أحدثت انهيارا أرضيا أدى بدوره إلى تحويل مسار مجرى نهر.وذكر التلفزيون الرسمي الصين أن السيول أثرت على منطقة فيها أكثر من ستة آلاف شخص وأكثر من 1500 منزل، فيما وصفت السلطات الصينية الطوارئ بأنها كارثة "سيل جبلي" في مقاطعة داتونغ.تواجه الصين سلسلة من كوارث السيول والفيضانات هذا الصيف وحرارة شديدة وجفاف في أجزاء أخرى من البلاد، حيث وصفت وسائل الإعلام الحكومية الحر والجفاف بأنه الأسوأ منذ بدء حفظ السجلات قبل 60 عاما.وفي وقت سابق، كشفت دراسة علمية حديثة أن الدول الفقيرة في مقدمة الدول التي تهددها الفيضانات، وأن إجمالي المعرضين لهذا الخطر يقدر بنحو 23 في المئة من سكان العالم.وأوضحت الدراسة أن نحو 1.81 مليار شخص سيواجهون خطر من فيضانات يزيد منسوبها عن 18 سنتيمترا خلال المئة عام المقبلة، حسبما ذكرت مجلة "نيتشر كوميونيكيشن".
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار العالم الآن
مصرع 16 شخصا في الصين إثر سيول عارمة
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لقي 16 شخصا مصرعهم في الصين وأصبح 36 آخرون في عداد المفقودين بعد أن شهدت مقاطهة شانغهاي سيول عارمة، أمس الأربعاء.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن وسائل إعلام صينية أن مقاطعة شانغهاي غربي الصين شهدت عاصفة ممطرة مفاجئة أحدثت انهيارا أرضيا أدى بدوره إلى تحويل مسار مجرى نهر.
وذكر التلفزيون الرسمي الصين أن السيول أثرت على منطقة فيها أكثر من ستة آلاف شخص وأكثر من 1500 منزل، فيما وصفت السلطات الصينية الطوارئ بأنها كارثة "سيل جبلي" في مقاطعة داتونغ.
تواجه الصين سلسلة من كوارث السيول والفيضانات هذا الصيف وحرارة شديدة وجفاف في أجزاء أخرى من البلاد، حيث وصفت وسائل الإعلام الحكومية الحر والجفاف بأنه الأسوأ منذ بدء حفظ السجلات قبل 60 عاما.
وفي وقت سابق، كشفت دراسة علمية
حديثة أن الدول الفقيرة في مقدمة الدول التي تهددها الفيضانات، وأن إجمالي المعرضين لهذا الخطر يقدر بنحو 23 في المئة من سكان العالم.
وأوضحت الدراسة أن نحو 1.81 مليار شخص سيواجهون خطر من فيضانات يزيد منسوبها عن 18 سنتيمترا خلال المئة عام المقبلة، حسبما ذكرت مجلة "نيتشر كوميونيكيشن".