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مصرع 16 شخصا في الصين إثر سيول عارمة
مصرع 16 شخصا في الصين إثر سيول عارمة
لقي 16 شخصا مصرعهم في الصين وأصبح 36 آخرون في عداد المفقودين بعد أن شهدت مقاطهة شانغهاي سيول عارمة، أمس الأربعاء. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T07:15+0000
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الصين
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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن وسائل إعلام صينية أن مقاطعة شانغهاي غربي الصين شهدت عاصفة ممطرة مفاجئة أحدثت انهيارا أرضيا أدى بدوره إلى تحويل مسار مجرى نهر.وذكر التلفزيون الرسمي الصين أن السيول أثرت على منطقة فيها أكثر من ستة آلاف شخص وأكثر من 1500 منزل، فيما وصفت السلطات الصينية الطوارئ بأنها كارثة "سيل جبلي" في مقاطعة داتونغ.تواجه الصين سلسلة من كوارث السيول والفيضانات هذا الصيف وحرارة شديدة وجفاف في أجزاء أخرى من البلاد، حيث وصفت وسائل الإعلام الحكومية الحر والجفاف بأنه الأسوأ منذ بدء حفظ السجلات قبل 60 عاما.وفي وقت سابق، كشفت دراسة علمية حديثة أن الدول الفقيرة في مقدمة الدول التي تهددها الفيضانات، وأن إجمالي المعرضين لهذا الخطر يقدر بنحو 23 في المئة من سكان العالم.وأوضحت الدراسة أن نحو 1.81 مليار شخص سيواجهون خطر من فيضانات يزيد منسوبها عن 18 سنتيمترا خلال المئة عام المقبلة، حسبما ذكرت مجلة "نيتشر كوميونيكيشن".
الصين
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الصين, أخبار العالم الآن
الصين, أخبار العالم الآن

مصرع 16 شخصا في الصين إثر سيول عارمة

07:15 GMT 18.08.2022
© AFP 2022 / Noel Celis منظر جوي لآثار الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في مدينة تشنغتشو، وسط محافظة هينان، الصين 22 يوليو 2021
منظر جوي لآثار الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في مدينة تشنغتشو، وسط محافظة هينان، الصين 22 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / Noel Celis
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لقي 16 شخصا مصرعهم في الصين وأصبح 36 آخرون في عداد المفقودين بعد أن شهدت مقاطهة شانغهاي سيول عارمة، أمس الأربعاء.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن وسائل إعلام صينية أن مقاطعة شانغهاي غربي الصين شهدت عاصفة ممطرة مفاجئة أحدثت انهيارا أرضيا أدى بدوره إلى تحويل مسار مجرى نهر.
وذكر التلفزيون الرسمي الصين أن السيول أثرت على منطقة فيها أكثر من ستة آلاف شخص وأكثر من 1500 منزل، فيما وصفت السلطات الصينية الطوارئ بأنها كارثة "سيل جبلي" في مقاطعة داتونغ.
تواجه الصين سلسلة من كوارث السيول والفيضانات هذا الصيف وحرارة شديدة وجفاف في أجزاء أخرى من البلاد، حيث وصفت وسائل الإعلام الحكومية الحر والجفاف بأنه الأسوأ منذ بدء حفظ السجلات قبل 60 عاما.
وفي وقت سابق، كشفت دراسة علمية حديثة أن الدول الفقيرة في مقدمة الدول التي تهددها الفيضانات، وأن إجمالي المعرضين لهذا الخطر يقدر بنحو 23 في المئة من سكان العالم.
وأوضحت الدراسة أن نحو 1.81 مليار شخص سيواجهون خطر من فيضانات يزيد منسوبها عن 18 سنتيمترا خلال المئة عام المقبلة، حسبما ذكرت مجلة "نيتشر كوميونيكيشن".
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