https://sputnikarabic.ae/20220818/مصر-هيئة-قناة-السويس-توقع-عقدا-مع-موانئ-دبي-لإقامة-منطقة-لوجستية-باستثمارات-80-مليون-دولار-1066588666.html
مصر... هيئة قناة السويس توقع عقدا مع موانئ دبي لإقامة منطقة لوجستية باستثمارات 80 مليون دولار
مصر... هيئة قناة السويس توقع عقدا مع موانئ دبي لإقامة منطقة لوجستية باستثمارات 80 مليون دولار
أعلنت المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، في مصر، اليوم الخميس، توقيع عقد مع شركة موانئ دبي العالمية، لإنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة لصالح الأخيرة، على... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T14:59+0000
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وأفاد بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه، بأن المنطقة اللوجستية تستخدم لأنشطة لوجستية وتجارية وتوزيع، لخدمة مستثمري المنطقة الاقتصادية، كما تستهدف توفير نحو 600 فرصة عمل مباشرة، فضلاً عن فرص العمل غير المباشرة، وتبدأ عمليات التنفيذ للمشروع خلال الشهور المقبلة.ومن المقرر أن تبدأ عمليات التشغيل للمرحلة الأولى من المشروع بنهاية عام 2023، باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون دولار لهذه المرحلة.وأوضح البيان أن شركة موانئ دبي العالمية، "تهدف بهذا العقد إلى تنمية وتطوير مشروع منطقة لوجيستية من خلالها يتم تقديم خدمات لوجيستية وتجارية وتوزيعية وأنشطة صناعية خفيفة ذات قيمة مضافة، حيث تتعاون موانئ دبي مع إحدى الشركات العالمية بجنوب أفريقيا العاملة في مجال الخدمات اللوجستية، والتي قامت موانئ دبي بالتوقيع معها لتقديم خدمات مميزة في اللوجستيات داخل السوق المصري".
https://sputnikarabic.ae/20220807/هيئة-قناة-السويس-تعلن-تحقيق-إيرادات-بقيمة-40-مليار-دولار-في-7-سنوات--1066107553.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, دبي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, دبي
مصر... هيئة قناة السويس توقع عقدا مع موانئ دبي لإقامة منطقة لوجستية باستثمارات 80 مليون دولار
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، في مصر، اليوم الخميس، توقيع عقد مع شركة موانئ دبي العالمية، لإنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة لصالح الأخيرة، على مساحة 300 ألف متر مربع، باستثمارات متوقعة تبلغ 80 مليون دولار.
وأفاد بيان وصلت "سبوتنيك
" نسخة منه، بأن المنطقة اللوجستية تستخدم لأنشطة لوجستية وتجارية وتوزيع، لخدمة مستثمري المنطقة الاقتصادية، كما تستهدف توفير نحو 600 فرصة عمل مباشرة، فضلاً عن فرص العمل غير المباشرة، وتبدأ عمليات التنفيذ للمشروع خلال الشهور المقبلة.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات التشغيل للمرحلة الأولى من المشروع بنهاية عام 2023، باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون دولار لهذه المرحلة.
وأوضح البيان أن شركة موانئ دبي العالمية، "تهدف بهذا العقد إلى تنمية وتطوير مشروع منطقة لوجيستية من خلالها يتم تقديم خدمات لوجيستية وتجارية وتوزيعية وأنشطة صناعية خفيفة ذات قيمة مضافة، حيث تتعاون موانئ دبي مع إحدى الشركات العالمية بجنوب أفريقيا العاملة في مجال الخدمات اللوجستية، والتي قامت موانئ دبي بالتوقيع معها لتقديم خدمات مميزة في اللوجستيات داخل السوق المصري".