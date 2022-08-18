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https://sputnikarabic.ae/20220818/معلومات-عن-الجيش-الفرنسي-في-2022-بعد-قراره-بشأن-الساحل-الأفريقي-1066556958.html
معلومات عن الجيش الفرنسي في 2022 بعد قراره بشأن "الساحل الأفريقي"
معلومات عن الجيش الفرنسي في 2022 بعد قراره بشأن "الساحل الأفريقي"
يصنف الجيش الفرنسي في المرتبة رقم 7 بين أقوى 142 جيشا في العالم، ويمتلك قوات عاملة عددها لا يتجاوز 205 آلاف جندي. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T07:51+0000
2022-08-18T07:51+0000
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يأتي ذلك وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، التي أوضحت أن الجيش الفرنسي يمتلك 175 ألفا قوات شبه عسكرية و35 ألفا قوات احتياطية، إضافة إلى قواته العاملة، ما يعني أن إجمالي قواته هو 415 ألف جندي.تضم القوات البرية للجيش الفرنسي 406 دبابات و6 آلاف و558 مدرعة و109 مدافع ذاتية الحركة و105 مدافع مقطورة و13 راجمة صواريخ.ويمتلك الأسطول الفرنسي 180 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 16 عالميا، بينها حاملة طائرات و3 حاملات مروحيات.وأعلن الجيش الفرنسي، أمس الأربعاء، أنه سيبقى على 3 آلاف جندي في منطقة "الساحل الأفريقي" وخاصة دولتي النيجر وتشاد، وذلك بعدما أعلن، في وقت سابق، سحب جميع قواته من مالي، التي ترفض وجود تلك القوات على أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20200115/وسط-مخاوف-انسحاب-أمريكا-الساحل-الأفريقيوزيرة-الجيوش-الفرنسية-تزور-واشنطن--1044072421.html
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رصد عسكري, أخبار فرنسا , أخبار مالي
رصد عسكري, أخبار فرنسا , أخبار مالي

معلومات عن الجيش الفرنسي في 2022 بعد قراره بشأن "الساحل الأفريقي"

07:51 GMT 18.08.2022
© AFP 2022 / FLORENT VERGNESقوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي)
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / FLORENT VERGNES
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يصنف الجيش الفرنسي في المرتبة رقم 7 بين أقوى 142 جيشا في العالم، ويمتلك قوات عاملة عددها لا يتجاوز 205 آلاف جندي.
يأتي ذلك وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، التي أوضحت أن الجيش الفرنسي يمتلك 175 ألفا قوات شبه عسكرية و35 ألفا قوات احتياطية، إضافة إلى قواته العاملة، ما يعني أن إجمالي قواته هو 415 ألف جندي.
القوة الجوية للجيش الفرنسي تضم 1055 طائرة حربية وتصنف في المرتبة رقم 10 عالميا.
تضم القوات البرية للجيش الفرنسي 406 دبابات و6 آلاف و558 مدرعة و109 مدافع ذاتية الحركة و105 مدافع مقطورة و13 راجمة صواريخ.
وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2020
وسط مخاوف من انسحاب أمريكا من الساحل الأفريقي...وزيرة الجيوش الفرنسية تزور واشنطن
15 يناير 2020, 15:45 GMT
ويمتلك الأسطول الفرنسي 180 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 16 عالميا، بينها حاملة طائرات و3 حاملات مروحيات.
ميزانية دفاع الجيش الفرنسي تصنف في المرتبة رقم 11 عالميا بـ 40.9 مليار دولار.
وأعلن الجيش الفرنسي، أمس الأربعاء، أنه سيبقى على 3 آلاف جندي في منطقة "الساحل الأفريقي" وخاصة دولتي النيجر وتشاد، وذلك بعدما أعلن، في وقت سابق، سحب جميع قواته من مالي، التي ترفض وجود تلك القوات على أراضيها.
© Sputnikما القدرات العسكرية لدول الساحل الأفريقي؟
ما القدرات العسكرية لدول الساحل الأفريقي؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
ما القدرات العسكرية لدول الساحل الأفريقي؟
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