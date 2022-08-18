https://sputnikarabic.ae/20220818/معلومات-عن-الجيش-الفرنسي-في-2022-بعد-قراره-بشأن-الساحل-الأفريقي-1066556958.html
معلومات عن الجيش الفرنسي في 2022 بعد قراره بشأن "الساحل الأفريقي"
معلومات عن الجيش الفرنسي في 2022 بعد قراره بشأن "الساحل الأفريقي"
يصنف الجيش الفرنسي في المرتبة رقم 7 بين أقوى 142 جيشا في العالم، ويمتلك قوات عاملة عددها لا يتجاوز 205 آلاف جندي. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T07:51+0000
2022-08-18T07:51+0000
2022-08-18T07:51+0000
رصد عسكري
أخبار فرنسا
أخبار مالي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058743233_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_3ff1a4f39a4301259ca5e1616b301e14.jpg
يأتي ذلك وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، التي أوضحت أن الجيش الفرنسي يمتلك 175 ألفا قوات شبه عسكرية و35 ألفا قوات احتياطية، إضافة إلى قواته العاملة، ما يعني أن إجمالي قواته هو 415 ألف جندي.تضم القوات البرية للجيش الفرنسي 406 دبابات و6 آلاف و558 مدرعة و109 مدافع ذاتية الحركة و105 مدافع مقطورة و13 راجمة صواريخ.ويمتلك الأسطول الفرنسي 180 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 16 عالميا، بينها حاملة طائرات و3 حاملات مروحيات.وأعلن الجيش الفرنسي، أمس الأربعاء، أنه سيبقى على 3 آلاف جندي في منطقة "الساحل الأفريقي" وخاصة دولتي النيجر وتشاد، وذلك بعدما أعلن، في وقت سابق، سحب جميع قواته من مالي، التي ترفض وجود تلك القوات على أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20200115/وسط-مخاوف-انسحاب-أمريكا-الساحل-الأفريقيوزيرة-الجيوش-الفرنسية-تزور-واشنطن--1044072421.html
أخبار فرنسا
أخبار مالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058743233_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f487ccc25c2a026c86fec64e9b216a88.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار فرنسا , أخبار مالي
رصد عسكري, أخبار فرنسا , أخبار مالي
معلومات عن الجيش الفرنسي في 2022 بعد قراره بشأن "الساحل الأفريقي"
تابعنا عبر
يصنف الجيش الفرنسي في المرتبة رقم 7 بين أقوى 142 جيشا في العالم، ويمتلك قوات عاملة عددها لا يتجاوز 205 آلاف جندي.
يأتي ذلك وفقا لإحصاءات
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، التي أوضحت أن الجيش الفرنسي يمتلك 175 ألفا قوات شبه عسكرية و35 ألفا قوات احتياطية، إضافة إلى قواته العاملة، ما يعني أن إجمالي قواته هو 415 ألف جندي.
القوة الجوية للجيش الفرنسي تضم 1055 طائرة حربية وتصنف في المرتبة رقم 10 عالميا.
تضم القوات البرية للجيش الفرنسي 406 دبابات و6 آلاف و558 مدرعة و109 مدافع ذاتية الحركة و105 مدافع مقطورة و13 راجمة صواريخ.
ويمتلك الأسطول الفرنسي 180 وحدة بحرية
تجعله في المرتبة رقم 16 عالميا، بينها حاملة طائرات و3 حاملات مروحيات.
ميزانية دفاع الجيش الفرنسي تصنف في المرتبة رقم 11 عالميا بـ 40.9 مليار دولار.
وأعلن الجيش الفرنسي، أمس الأربعاء، أنه سيبقى على 3 آلاف جندي في منطقة "الساحل الأفريقي" وخاصة دولتي النيجر وتشاد
، وذلك بعدما أعلن، في وقت سابق، سحب جميع قواته من مالي، التي ترفض وجود تلك القوات على أراضيها.