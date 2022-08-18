https://sputnikarabic.ae/20220818/معهد-الصحة-الألماني-يوصي-بحصول-من-هم-أكثر-من-60-عاما-على-الجرعة-الثانية-من-لقاح-كورونا-1066602189.html

معهد الصحة الألماني يوصي بحصول من هم أكثر من 60 عاما على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

معهد الصحة الألماني يوصي بحصول من هم أكثر من 60 عاما على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أوصى معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم الخميس، بأن يحصل جميع الأشخاص الذين ‏تتراوح أعمارهم بين 60 و69 عاما على جرعة معززة ثانية من اللقاح المضاد... 18.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-18T21:36+0000

2022-08-18T21:36+0000

2022-08-18T21:36+0000

فيروس كورونا

أخبار ألمانيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104532/14/1045321419_0:29:3073:1757_1920x0_80_0_0_00f0f518439dee89c315552ed719fc41.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقامت اللجنة الدائمة للتطعيم التابعة للمعهد بتحديث إرشادات التطعيم ضد (كوفيد-19)، لمراجعة الحد الأدنى للعمر للأشخاص الذين يحتاجون إلى جرعة رابعة من 60 إلى 70 عاما.كما نصحت اللجنة بأن الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات سيحتاجون أيضا إلى جرعة معززة أخرى، إذا كانوا يعانون من حالة مرضية أساسية.ويشترط معهد روبرت كوخ الألماني بأنه يجب ألا تأتي الجرعة المنشطة الثانية - أو الرابعة بشكل عام لأولئك الذين تم تطعيمهم بلقاح من جرعتين - قبل 6 أشهر من التطعيم السابق أو الشفاء من فيروس "كورونا" المستجد.وكانت مجموعة الخبراء الإستشارية الإستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية في التطعيم قالت، اليوم الخميس، إن الأشخاص المعرضين للخطر فقط هم يجب أن يتم إعطاؤهم جرعة معززة ثانية.وشدد رئيس المجموعة، أليخاندرو كرافيوتو، على أنه لا توجد حاجة لإعادة التطعيم لجميع البالغين أو الأطفال.

https://sputnikarabic.ae/20220119/إصابات-كورونا-اليومية-في-ألمانيا-تتجاوز-100-ألف-لأول-مرة-1056531815.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فيروس كورونا, أخبار ألمانيا, العالم