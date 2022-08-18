https://sputnikarabic.ae/20220818/معهد-الصحة-الألماني-يوصي-بحصول-من-هم-أكثر-من-60-عاما-على-الجرعة-الثانية-من-لقاح-كورونا-1066602189.html
معهد الصحة الألماني يوصي بحصول من هم أكثر من 60 عاما على الجرعة الثانية من لقاح كورونا
معهد الصحة الألماني يوصي بحصول من هم أكثر من 60 عاما على الجرعة الثانية من لقاح كورونا
أوصى معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم الخميس، بأن يحصل جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و69 عاما على جرعة معززة ثانية من اللقاح المضاد... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T21:36+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقامت اللجنة الدائمة للتطعيم التابعة للمعهد بتحديث إرشادات التطعيم ضد (كوفيد-19)، لمراجعة الحد الأدنى للعمر للأشخاص الذين يحتاجون إلى جرعة رابعة من 60 إلى 70 عاما.كما نصحت اللجنة بأن الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات سيحتاجون أيضا إلى جرعة معززة أخرى، إذا كانوا يعانون من حالة مرضية أساسية.ويشترط معهد روبرت كوخ الألماني بأنه يجب ألا تأتي الجرعة المنشطة الثانية - أو الرابعة بشكل عام لأولئك الذين تم تطعيمهم بلقاح من جرعتين - قبل 6 أشهر من التطعيم السابق أو الشفاء من فيروس "كورونا" المستجد.وكانت مجموعة الخبراء الإستشارية الإستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية في التطعيم قالت، اليوم الخميس، إن الأشخاص المعرضين للخطر فقط هم يجب أن يتم إعطاؤهم جرعة معززة ثانية.وشدد رئيس المجموعة، أليخاندرو كرافيوتو، على أنه لا توجد حاجة لإعادة التطعيم لجميع البالغين أو الأطفال.
https://sputnikarabic.ae/20220119/إصابات-كورونا-اليومية-في-ألمانيا-تتجاوز-100-ألف-لأول-مرة-1056531815.html
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فيروس كورونا, أخبار ألمانيا, العالم
فيروس كورونا, أخبار ألمانيا, العالم
معهد الصحة الألماني يوصي بحصول من هم أكثر من 60 عاما على الجرعة الثانية من لقاح كورونا
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أوصى معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم الخميس، بأن يحصل جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و69 عاما على جرعة معززة ثانية من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.
موسكو - سبوتنيك
. وقامت اللجنة الدائمة للتطعيم التابعة للمعهد بتحديث إرشادات التطعيم ضد (كوفيد-19)، لمراجعة الحد الأدنى للعمر للأشخاص الذين يحتاجون إلى جرعة رابعة من 60 إلى 70 عاما.
كما نصحت اللجنة بأن الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات سيحتاجون أيضا إلى جرعة معززة أخرى، إذا كانوا يعانون من حالة مرضية أساسية.
ويشترط معهد روبرت كوخ الألماني بأنه يجب ألا تأتي الجرعة المنشطة الثانية - أو الرابعة بشكل عام لأولئك الذين تم تطعيمهم بلقاح من جرعتين - قبل 6 أشهر من التطعيم السابق أو الشفاء من فيروس "كورونا" المستجد.
وكانت مجموعة الخبراء الإستشارية الإستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية في التطعيم قالت، اليوم الخميس، إن الأشخاص المعرضين للخطر فقط هم يجب أن يتم إعطاؤهم جرعة معززة ثانية.
وشدد رئيس المجموعة، أليخاندرو كرافيوتو، على أنه لا توجد حاجة لإعادة التطعيم لجميع البالغين أو الأطفال.