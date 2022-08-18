https://sputnikarabic.ae/20220818/موسكو-تعمل-مع-الأمم-المتحدة-لحل-مشكلة-تصدير-المواد-الغذائية-والأسمدة-الروسية-1066551019.html

موسكو تعمل مع الأمم المتحدة لحل مشكلة تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية

موسكو تعمل مع الأمم المتحدة لحل مشكلة تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية

أعلن مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، بيوتر إليتشيف، اليوم الخميس، أن موسكو تتعاون بنشاط مع الأمم المتحدة لإلغاء حظر تصدير الأسمدة... 18.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-18T05:28+0000

2022-08-18T05:28+0000

2022-08-18T05:55+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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موسكو - سبوتنيك. وقال إليتشيف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بوفاء الأمم المتحدة بالتزاماتها لتوريد الأغذية والأسمدة والمواد الخام الروسية ونقلها إلى الأسواق العالمية، أود أن أشير إلى ما يلي: نحن نتعاون بنشاط مع الأمانة العامة للأمم المتحدة. وهي بدورها تقوم بعمل مستهدف مع واشنطن وبروكسل والشركات الأجنبية الخاصة. يهتم العالم كله، ولا سيما البلدان النامية، بتحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء الدولية".وأشار إلى أنه ما لم يتم القضاء على تلك العقبات المصطنعة غير الشرعية التي يواجهها الغرب والتي تواجهها الشركات الروسية في ممارسة النشاط الاقتصادي الخارجي، فمن الصعب استعادة الأداء الطبيعي لسلاسل التوريد وحل المشكلات الأخرى المتعلقة بضمان الأمن الغذائي.ووصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى لفوف، يوم الأربعاء، حيث سيحضر اجتماعا ثلاثيا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.ومن المتوقع أن يزور الأمين العام أوديسا، يوم الجمعة. وفي اليوم التالي، سيزور مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، الذي تم تشكيله كجزء من صفقة الحبوب بوساطة الأمم المتحدة.ووقّع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في إسطنبول، في 22 يوليو/تموز، وثيقتين متصلتين لمعالجة مشاكل إمدادات الأغذية والأسمدة إلى الأسواق العالمية.وتنص المذكرة الأولى، وهي مذكرة، على التزام الأمم المتحدة بإزالة القيود المختلفة المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.وتحدد المذكرة الثانية آلية تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود التي تسيطر عليها أوكرانيا.وتستند الوثيقة الثانية إلى الآلية التي اقترحتها روسيا، والتي بموجبها يتم إنشاء ممر إنساني بحري للخروج الآمن للسفن التجارية من موانئ البحر الأسود التي تسيطر عليها أوكرانيا والعودة.

https://sputnikarabic.ae/20220802/موسكو-تحذر-الغرب-من-أن-عدم-الوفاء-بالتزامات-صفقة-الغذاء-سيحرم-العالم-ملايين-الأطنان-من-الحبوب--1065891329.html

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