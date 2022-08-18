https://sputnikarabic.ae/20220818/هل-صوتكم-مسموع-تناقل-فيديو-لرد-فعل-الأمير-محمد-بن-سلمان-على-جلوس-النساء-في-الخلف-1066555757.html
"هل صوتكم مسموع"... تناقل فيديو لرد فعل الأمير محمد بن سلمان على جلوس النساء في الخلف
"هل صوتكم مسموع"... تناقل فيديو لرد فعل الأمير محمد بن سلمان على جلوس النساء في الخلف
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردة فعل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماع ورؤية النساء يجلسن في الخلف في القاعة. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T07:17+0000
2022-08-18T07:17+0000
2022-08-18T07:17+0000
أخبار السعودية اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
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وحسب مقابلة متناقلة لسفيرة المملكة العربية السعودية في أمريكا، الأميرة ريما بنت بندر، تعود لأبريل/ نيسان الماضي، وأجرتها على قناة MBC، قالت فيها إن "الأمير محمد دخل وسمع منا وش الخطط حقتنا بعدين لف وناظر ولقى البنات السيدات قاعدين بآخر الصالة قال ليش قاعدين ورا؟ طبعا ما حد رد.. ليش قاعدين ورا مو عشان أحد قال لنا نقعد ورا بس حسينا ان مكاننا ورا".وأضافت الأميرة: "ما هو كلمة لازم تنقال هو إحساس وبما انه أحد شاركنا بهذا الشي ما نبغى نزعج أحد، فإحنا كنا مقدرين أنه أحد أصلا قال لنا تعالوا فخلنشتغل".وتابعت: "سؤاله (محمد بن سلمان) ليش قاعدين ورا؟ الصراحة ما حد رد، قال: صوتكم مسموع؟ قلنا نعم طال عمرك، طلع، الصراحة نفسنا كله طار، غلطنا ما غلطنا؟ زعل ما زعل؟ سوينا صح؟.. ثاني يوم كل وحدة فينا قاعدة قعدت تفكر ليش استغرب أننا قاعدين ورا؟ بعدين السؤال صار حنا ليش قعدنا ورا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان
"هل صوتكم مسموع"... تناقل فيديو لرد فعل الأمير محمد بن سلمان على جلوس النساء في الخلف
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردة فعل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماع ورؤية النساء يجلسن في الخلف في القاعة.
وحسب مقابلة متناقلة لسفيرة المملكة العربية السعودية في أمريكا، الأميرة ريما بنت بندر، تعود لأبريل/ نيسان الماضي، وأجرتها على قناة MBC، قالت فيها إن "الأمير محمد دخل وسمع منا وش الخطط حقتنا بعدين لف وناظر ولقى البنات السيدات قاعدين بآخر الصالة قال ليش قاعدين ورا؟ طبعا ما حد رد.. ليش قاعدين ورا مو عشان أحد قال لنا نقعد ورا بس حسينا ان مكاننا ورا".
وأضافت الأميرة: "ما هو كلمة لازم تنقال هو إحساس وبما انه أحد شاركنا بهذا الشي ما نبغى نزعج أحد، فإحنا كنا مقدرين أنه أحد أصلا قال لنا تعالوا فخلنشتغل".
وتابعت: "سؤاله (محمد بن سلمان) ليش قاعدين ورا؟ الصراحة ما حد رد، قال: صوتكم مسموع؟ قلنا نعم طال عمرك، طلع، الصراحة نفسنا كله طار، غلطنا ما غلطنا؟ زعل ما زعل؟ سوينا صح؟.. ثاني يوم كل وحدة فينا قاعدة قعدت تفكر ليش استغرب أننا قاعدين ورا؟ بعدين السؤال صار حنا ليش قعدنا ورا".