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https://sputnikarabic.ae/20220818/وزارة-الاقتصاد-الخصخصة-في-أوكرانيا-ستبدأ-بالمخابز-ومعامل-المشروبات-الكحولية-1066559869.html
وزارة الاقتصاد: الخصخصة في أوكرانيا ستبدأ بالمخابز ومعامل المشروبات الكحولية
وزارة الاقتصاد: الخصخصة في أوكرانيا ستبدأ بالمخابز ومعامل المشروبات الكحولية
أعلنت وزارة الاقتصاد الأوكرانية أن عملية خصخصة الشركات المملوكة للدولة في البلاد ستبدأ بالمخابز ومصانع المشروبات الكحولية. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T08:17+0000
2022-08-18T08:24+0000
أخبار أوكرانيا
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وأفاد موقع مجلس الوزراء نقلا عن الوزير سفيريدنكو، قوله: "سنبدأ من سبتمبر بمعامل المشروبات الكحولية والمخابز. لدينا بالفعل جدول زمني محدد لنقل المنشآت في جميع أنحاء أوكرانيا". في وقت سابق، قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال إن الخصخصة في البلاد يجب أن تبدأ بشكل جماعي ابتداءً من 1 سبتمبر/أيلول، وفقا لقانون الخصخصة الذي اعتمده البرلمان الأوكراني في وقت سابق. وأشار المتحدث السابق للبرلمان الأوكراني، النائب دميتري رازومكوف، إلى أن هذه وثيقة تسمح بالفعل ببيع المؤسسات الصناعية الكبيرة. وبحسبه: "على خلفية انخفاض سعر الصرف، فهذه في الواقع بيع للبلاد".
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

وزارة الاقتصاد: الخصخصة في أوكرانيا ستبدأ بالمخابز ومعامل المشروبات الكحولية

08:17 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 08:24 GMT 18.08.2022)
© AFP 2022 / Olga Maltsevaتُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022 خبازًا يصنع الخبز في مخبز في مدينة سكادوفسك بأوكرانيا، بمنطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الخاصة الروسية المستمرة في أوكرانيا.
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022 خبازًا يصنع الخبز في مخبز في مدينة سكادوفسك بأوكرانيا، بمنطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الخاصة الروسية المستمرة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / Olga Maltseva
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أعلنت وزارة الاقتصاد الأوكرانية أن عملية خصخصة الشركات المملوكة للدولة في البلاد ستبدأ بالمخابز ومصانع المشروبات الكحولية.
وأفاد موقع مجلس الوزراء نقلا عن الوزير سفيريدنكو، قوله: "سنبدأ من سبتمبر بمعامل المشروبات الكحولية والمخابز. لدينا بالفعل جدول زمني محدد لنقل المنشآت في جميع أنحاء أوكرانيا".

وفقا له، سيتم تنفيذ الخصخصة بشروط مبسطة، وسيتمكن رجال الأعمال في القطاع الخاص من شراء مجمعات عقارية متكاملة. لن تستغرق العملية نفسها من إعلان المزاد إلى توقيع العقد أكثر من شهرين. سيتم الاحتفاظ بجميع التصاريح والتراخيص الخاصة بالمشروع للمالكين الجدد للمجمعات العقارية الموحدة.

في وقت سابق، قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال إن الخصخصة في البلاد يجب أن تبدأ بشكل جماعي ابتداءً من 1 سبتمبر/أيلول، وفقا لقانون الخصخصة الذي اعتمده البرلمان الأوكراني في وقت سابق.
وأشار المتحدث السابق للبرلمان الأوكراني، النائب دميتري رازومكوف، إلى أن هذه وثيقة تسمح بالفعل ببيع المؤسسات الصناعية الكبيرة. وبحسبه: "على خلفية انخفاض سعر الصرف، فهذه في الواقع بيع للبلاد".
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