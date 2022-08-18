https://sputnikarabic.ae/20220818/وزيرة-الشؤون-البلدية-في-الكويت-تعلن-موعد-بدء-خطة-إنهاء-خدمات-غير-الكويتيين-1066577283.html
وزيرة الشؤون البلدية في الكويت تعلن موعد بدء خطة إنهاء خدمات غير الكويتيين
وزيرة الشؤون البلدية في الكويت تعلن موعد بدء خطة إنهاء خدمات غير الكويتيين
أعلنت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رنا الفارس، موعد بدء خطة إنهاء خدمات غير الكويتيين. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T12:58+0000
2022-08-18T12:58+0000
2022-08-18T12:58+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
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وأفادت صحيفة "الوطن" الكويتية، بأن فارس أعلنت عن خطة التكويت وتمكين الكوادر الوطنية وعدم تجديد عقود الموظفين غير الكويتيين.وشملت الخطة برنامج زمني لإنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين على ثلاث مراحل، الأولى تشمل ما لا يقل عن 33% وتبدأ فترة الإنذار في 1 سبتمبر/ أيلول.وتبدأ المرحلة الثانية من 1 فبراير/ شباط 2023، والمرحلة الثالثة تبدأ من 1 يوليو/ تموز 2023 وتشمل العدد المتبقي من الموظفين غير الكويتيين.كما تتضمن خطة التكويت عدة ضوابط، وهي: تجهيز قوائم بأسماء الموظفين غير الكويتين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم وفق البرنامج الزمني خلال أسبوع.واستثنى القرار الموظفين غير الكويتيين من أم كويتية، أبناء دول مجلس التعاون، غير محددي الجنسية، موظفي الخدمات، 50 في المئة من موظفي الجنائز، إضافة إلى إيقاف تعيين ونقل غير الكويتيين بالبلدية.
https://sputnikarabic.ae/20220807/الكويت-تصدر-قرارا-بتعديل-أسعار-عقود-العمالة-المنزلية-1066113237.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم
الكويت, أخبار الكويت اليوم
وزيرة الشؤون البلدية في الكويت تعلن موعد بدء خطة إنهاء خدمات غير الكويتيين
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أعلنت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رنا الفارس، موعد بدء خطة إنهاء خدمات غير الكويتيين.
وأفادت صحيفة
"الوطن" الكويتية، بأن فارس أعلنت عن خطة التكويت وتمكين الكوادر الوطنية وعدم تجديد عقود الموظفين غير الكويتيين.
وشملت الخطة برنامج زمني لإنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين على ثلاث مراحل، الأولى تشمل ما لا يقل عن 33% وتبدأ فترة الإنذار في 1 سبتمبر/ أيلول.
وتبدأ المرحلة الثانية من 1 فبراير/ شباط 2023، والمرحلة الثالثة تبدأ من 1 يوليو/ تموز 2023 وتشمل العدد المتبقي من الموظفين غير الكويتيين.
كما تتضمن خطة التكويت
عدة ضوابط، وهي: تجهيز قوائم بأسماء الموظفين غير الكويتين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم وفق البرنامج الزمني خلال أسبوع.
واستثنى القرار الموظفين غير الكويتيين من أم كويتية، أبناء دول مجلس التعاون، غير محددي الجنسية، موظفي الخدمات، 50 في المئة من موظفي الجنائز، إضافة إلى إيقاف تعيين ونقل غير الكويتيين بالبلدية.