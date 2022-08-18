https://sputnikarabic.ae/20220818/-لأول-مرة-في-تاريخه-الموساد-يعين-امرأتين-في-منصبين-مهمين-أحدهما-خاص-بإيران-1066575524.html

لأول مرة في تاريخه... الموساد يعين امرأتين في منصبين مهمين أحدهما خاص بإيران

لأول مرة في تاريخه... الموساد يعين امرأتين في منصبين مهمين أحدهما خاص بإيران

أعلن "الموساد" الإسرائيلي، اليوم الخميس، تعيين امرأتين في مناصب عليا، وذلك لأول مرة في تاريخ الجهاز. 18.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-18T12:23+0000

2022-08-18T12:23+0000

2022-08-18T12:24+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102718/41/1027184129_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_527edabbd1e03ce4da2487a17dba78bc.jpg

صرح "الموساد"، في بيان له، أنه تم "تعيين امرأة في منصب رئيس إدارة الاستخبارات، أي ما يعادل منصب رئيس شعبة استخبارات في الجيش الإسرائيلي، وتعيين امرأة أخرى في منصب رئيس هيئة الشؤون الإيرانية"، حسب قناة i24news الإسرائيلية.وأوضحت القناة، أن "رئيسة إدارة الاستخبارات ستكون مسؤولة عن صياغة الصورة الاستخباراتية الاستراتيجية حول عدد من القضايا، بما فيها البرنامج النووي الإيراني، والإرهاب العالمي، والتطبيع مع الدول العربية".وأضافت أن "رئيسة هيئة الشؤون الإيرانية، ستكون مسؤولة عن استراتيجية الموساد في التعامل مع التهديد الإيراني بجميع أشكاله، وكذلك قيادة حملة الموساد المشتركة من العمليات والتكنولوجيا والاستخبارات جنبا إلى جنب مع الجيش الإسرائيلي وجميع قوات الأمن".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قال الخميس الماضي، إن بلاده ستواصل العمل ضد مبعوثي إيران وشركائها في المنطقة، مؤكدا أن إسرائيل قادرة على توجيه ضربة قوية تحول دون استكمال الأنشطة النووية الإيرانية.وقال: "قادرون على استهداف برنامج إيران النووي ومنع تقدمه والتهديد الإيراني لا يستهدف إسرائيل فقط بل العالم أجمع"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تقبل باتفاق سيئ مع إيران يمنح نظامها الشرعية وفتح الاقتصاد".

https://sputnikarabic.ae/20220726/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يهدد-إيران-بضربة-قوية-ويوجه-تحذيرا-شديدا-إلى-حسن-نصر-الله-1065585081.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران