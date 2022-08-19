https://sputnikarabic.ae/20220819/آرميا-2022-مقاتلة-الجيل-الخامس-تخطف-اهتمام-الوفود-الأجنبية-1066617517.html
"آرميا 2022": مقاتلة الجيل الخامس تخطف اهتمام الوفود الأجنبية
"آرميا 2022": مقاتلة الجيل الخامس تخطف اهتمام الوفود الأجنبية
أعلن مدير الصادرات العسكرية الروسية إمكانية توقيع صفقات جديدة لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى الخارج. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T12:04+0000
2022-08-19T12:04+0000
2022-08-19T12:04+0000
آرميا 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1066558923_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_1f775d6bde6d16df01d15a347e6ee18b.jpg
ويُنتظر أن يتم توقيع مزيد من صفقات الأسلحة في ختام فعاليات منتدى "آرميا 2022" العسكري الفني في ضواحي موسكو.وذكر جهاز الإعلام التابع لشركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت"، نقلا عن مدير عام الشركة ألكسندر ميخييف أن المباحثات التي أجرتها "روس أوبورون أكسبورت" على هامش منتدى "آرميا 2022" تناولت مناقشة التعاون العسكري التقني مع 30 بلدا. وقد تم توقيع عدة صفقات. كما مهدت المباحثات لتوقيع صفقات جديدة لتصدير ما تزيد قيمته على 14.5 مليار دولار.وكشف مدير عام "روس أوبورون أكسبورت" أن الوفود الأجنبية تولي مقاتلة الجيل الخامس "سو-57أ" ودبابة "تي-14 أرماتا" ومروحية "كا-52أ" ومنظومة صواريخ "تور-أ2" المضادة للطائرات ومنظومة صواريخ "كورنيت-أ" المضادة للدبابات ومركبة "بوميرانغ" القتالية المدرعة اهتماما خاصا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1066558923_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_7953e3adcd0e3083c306ab18cd5149f1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
آرميا 2022
"آرميا 2022": مقاتلة الجيل الخامس تخطف اهتمام الوفود الأجنبية
تابعنا عبر
أعلن مدير الصادرات العسكرية الروسية إمكانية توقيع صفقات جديدة لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى الخارج.
ويُنتظر أن يتم توقيع مزيد من صفقات الأسلحة في ختام فعاليات منتدى "آرميا 2022" العسكري الفني في ضواحي موسكو.
وذكر
جهاز الإعلام التابع لشركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت"، نقلا عن مدير عام الشركة ألكسندر ميخييف أن المباحثات التي أجرتها "روس أوبورون أكسبورت" على هامش منتدى "آرميا 2022" تناولت مناقشة التعاون العسكري التقني مع 30 بلدا. وقد تم توقيع عدة صفقات. كما مهدت المباحثات لتوقيع صفقات جديدة لتصدير ما تزيد قيمته على 14.5 مليار دولار.
وكشف مدير عام "روس أوبورون أكسبورت" أن الوفود الأجنبية تولي مقاتلة الجيل الخامس "سو-57أ" ودبابة "تي-14 أرماتا" ومروحية "كا-52أ" ومنظومة صواريخ "تور-أ2" المضادة للطائرات ومنظومة صواريخ "كورنيت-أ" المضادة للدبابات ومركبة "بوميرانغ" القتالية المدرعة اهتماما خاصا.