https://sputnikarabic.ae/20220819/أردوغان-يهاتف-نظيره-الإسرائيلي-ويؤكد-أن-العلاقات-تكتسب-زخما-جديدا-مع-تعيين-السفراء-1066619914.html
أردوغان يهاتف نظيره الإسرائيلي ويؤكد أن العلاقات تكتسب زخما جديدا مع تعيين السفراء
أردوغان يهاتف نظيره الإسرائيلي ويؤكد أن العلاقات تكتسب زخما جديدا مع تعيين السفراء
أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى محادثة هاتفية مع رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، اليوم الجمعة. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T12:41+0000
2022-08-19T12:41+0000
2022-08-19T12:41+0000
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وبحسب بيان الرئاسة التركية، تم خلال الاتصال بحث العلاقات التركية الإسرائيلية والقضايا الإقليمية وقرار تعيين السفراء.وقال أردوغان إنه يعتبر قرار تبادل السفراء مع إسرائيل خطوة مهمة نحو التطور الإيجابي للعلاقات التركية الإسرائيلية.وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين ستكتسب زخما جديدا مع تعيين السفراء.وكانت إسرائيل قد أعلنت، الأربعاء الماضي، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تركيا بشكل كامل وتبادل السفراء.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن "تحسين العلاقات سيسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والسياحية".ومن الجانب التركي، قال جاويش أوغلو إن تعيين السفيرين إحدى خطوات تطبيع العلاقات.
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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
أردوغان يهاتف نظيره الإسرائيلي ويؤكد أن العلاقات تكتسب زخما جديدا مع تعيين السفراء
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أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى محادثة هاتفية مع رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، اليوم الجمعة.
وبحسب بيان الرئاسة التركية، تم خلال الاتصال بحث العلاقات التركية الإسرائيلية والقضايا الإقليمية وقرار تعيين السفراء.
وقال أردوغان إنه يعتبر قرار تبادل السفراء مع إسرائيل خطوة مهمة نحو التطور الإيجابي للعلاقات التركية الإسرائيلية.
وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين ستكتسب زخما جديدا مع تعيين السفراء.
وأكد أنه يدعم تعزيز التعاون والحوار بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل للقضايا الحساسة.
وكانت إسرائيل قد أعلنت، الأربعاء الماضي، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تركيا بشكل كامل وتبادل السفراء.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن "تحسين العلاقات سيسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والسياحية".
ومن الجانب التركي، قال جاويش أوغلو إن تعيين السفيرين إحدى خطوات تطبيع العلاقات.