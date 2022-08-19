https://sputnikarabic.ae/20220819/أسوأ-عادة-لتناول-الفطور-تتسبب-في-شيخوخة-دماغك-بشكل-أسرع-1066630882.html

أسوأ عادة لتناول الفطور تتسبب في شيخوخة دماغك بشكل أسرع

أسوأ عادة لتناول الفطور تتسبب في شيخوخة دماغك بشكل أسرع

يعد تناول وجبة الفطور كل صباح عادة بالغة الأهمية مع تقدمك في العمر. يمكن أن يساعد تناول وجبة الفطور بانتظام في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، بينما يمكن أن... 19.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-19T16:41+0000

2022-08-19T16:41+0000

2022-08-19T16:41+0000

الصحة

منوعات

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إلى جانب هذه التأثيرات، وُجد أيضًا أن وجبة الفطور يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مدى سرعة تقدم عقلك مع تقدمك في السن.وعلى الرغم من أهمية التأكد من تناول وجبة الفطور بانتظام وعدم تخطي هذه الوجبة المهمة، إلا أن هناك أهمية كبيرة أيضا لما تتناوله على الفطور.تقول خبيرة التغذية إيمي جودسون، إن إحدى أسوأ عادات الإفطار التي تتسبب في شيخوخة دماغك هي تناول الكثير من الدهون المشبعة والسكر المضاف، على ما نقله موقعEat This, Not That المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.هذا هو السبب في أنها تقترح اتباع إرشادات حمية "مايند".وتوضح: "حمية مايند هي نظام غذائي صحي للدماغ يهدف ​​لتأخير التنكس العصبي، وهو مزيج من حمية داش وحمية البحر المتوسط التي تركز على المجموعات الغذائية التي يمكن أن تساعد في تعزيز قوة عقلك وحمايتها من العوامل المرتبطة بالعمر، مثل مشاكل مرض ألزهايمر".يشجع نظام مايند الغذائي الأشخاص على تجنب الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء من خلال تناول الكثير من الخضار (خاصة الخضار الورقية) والفواكه والبقوليات والفاصوليا والحبوب الكاملة والأسماك، مع السماح بمنتجات الدواجن.ثبت أن طريقة الأكل هذه تساعد في الأداء الإدراكي لدى كبار السن وهي معروفة بتزويد عقلك بالعناصر الغذائية الأساسية مع تقدمك في العمر من أجل المساعدة في منع التدهور المعرفي المرتبط بالعمر أو الأمراض.فكيف يمكن لشخص ما اتباع حمية "مايند" في وجبة الفطور؟بالنسبة للمبتدئين، تقترح جودسون تجنب بعض العناصر المحددة عندما تستطيع ذلك.وتقول: "الهدف هو تناول عدد أقل من الأطعمة المشبعة بالدهون والأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة، وفي وقت الفطور، يعني ذلك التخلص من سندويشات الفطور عالية الدهون مثل تلك التي تحتوي على اللحوم عالية الدسم مثل الكرواسون والبسكويت، وكذلك المعجنات المحملة بالسكر. لذا، تخطي الكريب، والكعك، والمافن، وخبز الفطور".وفي المقابل، إذا كنت تبحث عن أطعمة فطور لذيذة ومفيدة لصحة الدماغ في تناول الطعام، فلديك الكثير من الخيارات.تقول جودسون إنه يمكن "إضافة التوت إلى دقيق الشوفان الغني بالألياف، أو خلط الخضار (خاصة الخضار الورقية الخضراء الداكنة) في عجة البيض مع الجبن قليل الدسم، أو إضافة المكسرات إلى الحبوب الكاملة".

https://sputnikarabic.ae/20210901/مايند-الهجين-نظام-غذائي-رقم-1-لدعم-الدماغ-تؤكده-الدراسات--1050012102.html

https://sputnikarabic.ae/20211020/خبير-تغذية-يصف-أفضل-طعام-يمكن-تناوله-على-وجبة-الفطور-1050482868.html

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