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https://sputnikarabic.ae/20220819/أكثر-من-55-مليون-بالغ-في-أمريكا-يستخدمون-مواد-الهلوسة-1066633656.html
أكثر من 5.5 مليون بالغ في أمريكا يستخدمون مواد الهلوسة
أكثر من 5.5 مليون بالغ في أمريكا يستخدمون مواد الهلوسة
وجدت دراسة جديدة أن استخدام مادة الهلوسة في أمريكا زاد بين البالغين خلال الـ20 عاما ‏الماضية.‏ 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T18:00+0000
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مجتمع
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وذكر البحث المنشورة في مجلة "Addiction" أنه في عام 2019، استخدم أكثر من 5.5 مليون شخص في الولايات المتحدة المواد المهلوسة، وهي مجموعة واسعة من العقاقير ذات التأثير النفسي، بما في ذلك الأدوية المخدرة، مثل "إل إس دي".ويمثل العدد السابق زيادة من 1.7 في المئة من السكان (12 سنة وما فوق) في 2002 إلى 2.2 في المئة في 2019.وتعتبر الدراسة هي الأولى التي تقدم تحليلات إحصائية رسمية لاتجاهات استخدام المواد المهلوسة خلال العقدين الماضيين، وفقا للباحثين في كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا، ومؤسسة "إيرفينغ ميديكال" التابعة لها.كما عثرت الدراسة أنه بين عامي 2002 و2019، زاد استخدام عقار الهلوسة "إل إس دي" في أمريكا بشكل عام وفي جميع الفئات العمرية.وعلى العكس من ذلك، فقد انخفض تعاطي عقارات "فينسيكليدين" و"إكستاكي" في نفس الإطار الزمني بين كل من المراهقين والشباب.
https://sputnikarabic.ae/20201205/خبر-صادم-لمحبي-السوشي---وجبة-تصيب-إمرأة-بالهلوسة-والأرق-1047408654.html
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مجتمع
مجتمع

أكثر من 5.5 مليون بالغ في أمريكا يستخدمون مواد الهلوسة

18:00 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 18:10 GMT 19.08.2022)
© AP Photo / ASSOCIATED PRESSهلوسة
هلوسة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
هلوسة
© AP Photo / ASSOCIATED PRESS
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وجدت دراسة جديدة أن استخدام مادة الهلوسة في أمريكا زاد بين البالغين خلال الـ20 عاما ‏الماضية.‏
وذكر البحث المنشورة في مجلة "Addiction" أنه في عام 2019، استخدم أكثر من 5.5 مليون شخص في الولايات المتحدة المواد المهلوسة، وهي مجموعة واسعة من العقاقير ذات التأثير النفسي، بما في ذلك الأدوية المخدرة، مثل "إل إس دي".
ويمثل العدد السابق زيادة من 1.7 في المئة من السكان (12 سنة وما فوق) في 2002 إلى 2.2 في المئة في 2019.
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وتعتبر الدراسة هي الأولى التي تقدم تحليلات إحصائية رسمية لاتجاهات استخدام المواد المهلوسة خلال العقدين الماضيين، وفقا للباحثين في كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا، ومؤسسة "إيرفينغ ميديكال" التابعة لها.
كما عثرت الدراسة أنه بين عامي 2002 و2019، زاد استخدام عقار الهلوسة "إل إس دي" في أمريكا بشكل عام وفي جميع الفئات العمرية.
وعلى العكس من ذلك، فقد انخفض تعاطي عقارات "فينسيكليدين" و"إكستاكي" في نفس الإطار الزمني بين كل من المراهقين والشباب.
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