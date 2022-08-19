https://sputnikarabic.ae/20220819/أمريكا-مستعدة-للتضحية-باقتصاد-أوروبا-وتجويع-مواطنيها-لضمان-استمرار-هيمنتها-على-العالم--1066618648.html
أمريكا مستعدة للتضحية باقتصاد أوروبا وتجويع مواطنيها لضمان استمرار هيمنتها على العالم
أمريكا مستعدة للتضحية باقتصاد أوروبا وتجويع مواطنيها لضمان استمرار هيمنتها على العالم
قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن واشنطن مستعدة لبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلطتها على العالم، والتضحية برفاهية المواطنين والاقتصاد في أوروبا. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T12:14+0000
2022-08-19T12:14+0000
2022-08-19T12:14+0000
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وتابع فولودين في قناته على تلغرام: "واشنطن تحكم على أوروبا بالجوع والبرد والعزلة. يبلغ سعر الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم 333 دولارا لكل ألف متر مكعب. وتبيعه واشنطن لأوروبا بتكلفة أكبر بـ 7.3 ضعف، مما يجعل اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي غير قادر على المنافسة. واستطرد رئيس مجلس الدوما الروسي: "وصل التضخم (في أوروبا) بالفعل إلى مستوى قياسي.. واشنطن مستعدة لبذل كل ما في وسعها للحفاظ على هيمنتها على العالم، والتضحية من أجل ذلك برفاهية المواطنين واقتصاد الدول الأوروبية".
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أمريكا مستعدة للتضحية باقتصاد أوروبا وتجويع مواطنيها لضمان استمرار هيمنتها على العالم
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قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن واشنطن مستعدة لبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلطتها على العالم، والتضحية برفاهية المواطنين والاقتصاد في أوروبا.
وتابع فولودين في قناته على تلغرام: "واشنطن تحكم على أوروبا بالجوع والبرد والعزلة. يبلغ سعر الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم 333 دولارا لكل ألف متر مكعب. وتبيعه واشنطن لأوروبا بتكلفة أكبر بـ 7.3 ضعف، مما يجعل اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي غير قادر على المنافسة.
واستطرد رئيس مجلس الدوما الروسي: "وصل التضخم (في أوروبا) بالفعل إلى مستوى قياسي.. واشنطن مستعدة لبذل كل ما في وسعها للحفاظ على هيمنتها على العالم، والتضحية من أجل ذلك برفاهية المواطنين واقتصاد الدول الأوروبية".