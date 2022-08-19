https://sputnikarabic.ae/20220819/أمير-قطر-يوجه-بتسيير-رحلات-جوية-لمساعدة-متضرري-السيول-والأمطار-في-السودان-1066616261.html
أمير قطر يوجه بتسيير رحلات جوية لمساعدة متضرري السيول والأمطار في السودان
أمير قطر يوجه بتسيير رحلات جوية لمساعدة متضرري السيول والأمطار في السودان
وجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بتسيير طائرات محملة بالمواد الإيوائية والغذائية والصحية لمساعدة متضرري السيول والأمطار في السودان. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T11:28+0000
2022-08-19T11:28+0000
2022-08-19T11:28+0000
أخبار السودان اليوم
قطر
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، أرسلت قطر قافلة مساعدات عاجلة لمؤازرة ومساندة الأسر المتضررة في ولاية نهر النيل من السيول والأمطار الأخيرة في السودان.وأضاف أن تقديم المساعدات للأشقاء في السودان يأتي التزاماً بقيم الأخوة الإنسانية وانطلاقاً من العلاقات المتجذرة بين الشعبين القطري والسوداني.وحسب الوكالة السودانية، تشمل المساعدات إعادة تأهيل للمناطق المتضررة ومستلزمات الإيواء والصحة والإصحاح البيئي والمياه والأمن الغذائي والتعليم.كما اشتملت أيضا على (1000) سلة لعدد (6000) مستفيد تعمل على سد احتياجاتهم الغذائية لمدة شهر كامل وذلك بوزن إجمالي يبلغ (46) طنا من المواد الغذائية الضرورية.وأعلن السودان، الثلاثاء الماضي، مصرع 77 شخصا، وإصابة 30 آخرين، وانهيار عدد من المنازل كليا وجزئيا، جراء السيول وسودان الأمطار في البلاد منذ يونيو/ حزيران الماضي.كما أعلنت الأمم المتحدة، تضرر نحو 136 ألف سوداني في مختلف مناطق البلاد، جراء الأمطار الغزيرة والسيول، منذ يونيو الماضي.ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.
https://sputnikarabic.ae/20220817/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الفيضانات-في-السودان-إلى-77-قتيلا-وإصابة-30-آخرين-1066521427.html
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أخبار السودان اليوم, قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أخبار السودان اليوم, قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر يوجه بتسيير رحلات جوية لمساعدة متضرري السيول والأمطار في السودان
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وجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بتسيير طائرات محملة بالمواد الإيوائية والغذائية والصحية لمساعدة متضرري السيول والأمطار في السودان.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، أرسلت قطر قافلة مساعدات عاجلة لمؤازرة ومساندة الأسر المتضررة في ولاية نهر النيل من السيول والأمطار الأخيرة في السودان.
ونقلت الوكالة عن سفير قطر بالسودان عبد الرحمن بن علي الكبيسي، قوله إن هناك توجيهات أميرية بتسيير طائرات محملة بالمواد الإيوائية والغذائية والصحية لمساندة وجبر ضرر المتضررين بالسيول والأمطار تصل السودان خلال أيام.
وأضاف أن تقديم المساعدات للأشقاء في السودان يأتي التزاماً بقيم الأخوة الإنسانية وانطلاقاً من العلاقات المتجذرة بين الشعبين القطري والسوداني.
وحسب الوكالة السودانية، تشمل المساعدات إعادة تأهيل للمناطق المتضررة ومستلزمات الإيواء والصحة والإصحاح البيئي والمياه والأمن الغذائي والتعليم.
كما اشتملت أيضا على (1000) سلة لعدد (6000) مستفيد تعمل على سد احتياجاتهم الغذائية لمدة شهر كامل وذلك بوزن إجمالي يبلغ (46) طنا من المواد الغذائية الضرورية.
وأعلن السودان، الثلاثاء الماضي، مصرع 77 شخصا، وإصابة 30 آخرين، وانهيار عدد من المنازل كليا وجزئيا، جراء السيول وسودان الأمطار في البلاد منذ يونيو/ حزيران الماضي.
كما أعلنت الأمم المتحدة، تضرر نحو 136 ألف سوداني في مختلف مناطق البلاد، جراء الأمطار الغزيرة والسيول، منذ يونيو الماضي.
ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.