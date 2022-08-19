https://sputnikarabic.ae/20220819/إدارة-بايدن-تعد-مساعدات-عسكرية-إضافية-لأوكرانيا-بقيمة-800-مليون-دولار-1066603643.html
إدارة بايدن تعد مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار
إدارة بايدن تعد مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار
تعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا قيمتها نحو 800 مليون دولار. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T03:56+0000
2022-08-19T03:56+0000
2022-08-19T03:56+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وحسبما قالت مصادر مطلعة لـ"رويترز"، الخميس، إن بايدن سيأذن بالمساعدة باستخدام سلطة رئاسية تسمح له بإصدار أوامر بنقل فائض الأسلحة من المخازن الأمريكية.وبحسب المصادر من المتوقع ان يتم الإعلان عن المساعدات الإضافية اليوم الجمعة.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إدارة بايدن تعد مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار
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تعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا قيمتها نحو 800 مليون دولار.
موسكو - سبوتنيك
. وحسبما قالت مصادر مطلعة لـ"رويترز"، الخميس، إن بايدن سيأذن بالمساعدة باستخدام سلطة رئاسية تسمح له بإصدار أوامر بنقل فائض الأسلحة من المخازن الأمريكية.
وبحسب المصادر من المتوقع ان يتم الإعلان عن المساعدات الإضافية اليوم الجمعة.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.