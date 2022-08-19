عربي
https://sputnikarabic.ae/20220819/إدارة-بايدن-تعد-مساعدات-عسكرية-إضافية-لأوكرانيا-بقيمة-800-مليون-دولار-1066603643.html
إدارة بايدن تعد مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار
إدارة بايدن تعد مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار
تعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا قيمتها نحو 800 مليون دولار. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T03:56+0000
2022-08-19T03:56+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1063366753_0:291:3073:2019_1920x0_80_0_0_6001e14bd483c7cfa3ba6a878b8f103f.jpg
موسكو - سبوتنيك. وحسبما قالت مصادر مطلعة لـ"رويترز"، الخميس، إن بايدن سيأذن بالمساعدة باستخدام سلطة رئاسية تسمح له بإصدار أوامر بنقل فائض الأسلحة من المخازن الأمريكية.وبحسب المصادر من المتوقع ان يتم الإعلان عن المساعدات الإضافية اليوم الجمعة.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1063366753_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dced5af3dd6ec9919e321b7c51292620.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إدارة بايدن تعد مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار

03:56 GMT 19.08.2022
© Sputnik . Игорь Маслов / الذهاب إلى بنك الصورالعثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© Sputnik . Игорь Маслов
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا قيمتها نحو 800 مليون دولار.
موسكو - سبوتنيك. وحسبما قالت مصادر مطلعة لـ"رويترز"، الخميس، إن بايدن سيأذن بالمساعدة باستخدام سلطة رئاسية تسمح له بإصدار أوامر بنقل فائض الأسلحة من المخازن الأمريكية.
وبحسب المصادر من المتوقع ان يتم الإعلان عن المساعدات الإضافية اليوم الجمعة.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала