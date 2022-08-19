https://sputnikarabic.ae/20220819/إعلام-تسريبات-عن-بعض-التنازلات-التي-وافقت-أمريكا-على-منحها-لإيران-للعودة-إلى-الاتفاق-النووي-1066615541.html
إعلام: تسريبات عن بعض "التنازلات" التي وافقت أمريكا على منحها لإيران للعودة إلى الاتفاق النووي
إعلام: تسريبات عن بعض "التنازلات" التي وافقت أمريكا على منحها لإيران للعودة إلى الاتفاق النووي
كشفت وسائل إعلام عن تسريبات حصلت عليها من مصادر مقربة من الرئاسة الإيرانية، عن قائمة ببعض التنازلات التي وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على منحها لإيران من... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T11:07+0000
2022-08-19T11:07+0000
2022-08-19T11:11+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكر موقع "إيران إنترناشيونال"، أن التنازلات تتضمن صفقة مرتقبة بين واشنطن وطهران، ستطبق خلال 4 أشهر.وتتضمن تسريبات الصفقة الآتي:- الاتفاق على بيع إيران 50 مليون برميل نفط خلال 120 يوما بأسعار السوق الحالية، الذي من شأنه أن يدر 4 مليارات دولار لها.- الإفراج عن أصول إيرانية بقيمة 7 مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية.- موافقة واشنطن على رفع العقوبات عن 17 مصرفا.يذكر أن تقارير إسرائيلية كانت قد أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد نقل رسالة للإدارة الأمريكية وجو بايدن حول رفضها لمسودة الاتحاد الأوروبي لأنها تتضمن تنازلات لإيران أكثر من الاتفاق النووي الأصلي.بينما ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مجلس الأمن القومي الأمريكي أن التقارير عن تنازلات لإيران غير صحيحة.وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض أدريان واتسون، يوم الخميس الماضي، إن التقارير حول قبول الولايات المتحدة أو دراستها تنازلات جديدة لإيران كجزء من جهود العودة للاتفاق النووي "خاطئة بشكل قاطع".
https://sputnikarabic.ae/20220818/إسرائيل-لأمريكا-مسودة-الاتحاد-الأوروبي-تتضمن-تنازلات-لإيران-أكثر-من-الاتفاق-النووي-الأصلي-1066596968.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام: تسريبات عن بعض "التنازلات" التي وافقت أمريكا على منحها لإيران للعودة إلى الاتفاق النووي
11:07 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 11:11 GMT 19.08.2022) تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام عن تسريبات حصلت عليها من مصادر مقربة من الرئاسة الإيرانية، عن قائمة ببعض التنازلات التي وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على منحها لإيران من أجل العودة إلى الاتفاق النووي.
وذكر
موقع "إيران إنترناشيونال"، أن التنازلات تتضمن صفقة مرتقبة بين واشنطن وطهران، ستطبق خلال 4 أشهر.
وتتضمن تسريبات الصفقة الآتي:
- الاتفاق على بيع إيران 50 مليون برميل نفط خلال 120 يوما بأسعار السوق الحالية، الذي من شأنه أن يدر 4 مليارات دولار لها.
- الإفراج عن أصول إيرانية بقيمة 7 مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية.
- موافقة واشنطن على رفع العقوبات عن 17 مصرفا.
يذكر أن تقارير إسرائيلية كانت قد أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد نقل رسالة للإدارة الأمريكية وجو بايدن حول رفضها لمسودة الاتحاد الأوروبي لأنها تتضمن تنازلات
لإيران أكثر من الاتفاق النووي الأصلي.
بينما ذكر موقع "أكسيوس" نقل
ا عن مجلس الأمن القومي الأمريكي أن التقارير عن تنازلات لإيران غير صحيحة.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض أدريان واتسون، يوم الخميس الماضي، إن التقارير حول قبول الولايات المتحدة أو دراستها تنازلات جديدة لإيران كجزء من جهود العودة للاتفاق النووي "خاطئة بشكل قاطع".