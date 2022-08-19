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https://sputnikarabic.ae/20220819/إعلام-سقوط-عدد-من-القتلى-إثر-تصادم-طائرتين-شمالي-ولاية-كاليفورنيا-الأمريكية--1066603432.html
إعلام: سقوط عدد من القتلى إثر تصادم طائرتين شمالي ولاية كاليفورنيا الأمريكية
إعلام: سقوط عدد من القتلى إثر تصادم طائرتين شمالي ولاية كاليفورنيا الأمريكية
أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع قتلى في حادث تصادم طائرتين فوق مطار واتسونفيل المحلي بولاية كاليفورنيا. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T02:50+0000
2022-08-19T02:50+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن المتحدثة باسم الشرطة المحلية في مدينة واتسونفيل، قولها إن الحادث وقع أثناء هبوط الطائرتين في المطار في حوالي الساعة الثالثة ظهرا، حسب التوقيت المحلي.وأضافت المتحدثة أن تفاصيل الحادث وعدد الضحايا لم تعرف على الفور، مؤكدة أن فرق رجال الإطفاء والشرطة والإغاثة قد وصلت إلى المطار.بدورها، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤولين المحليين قولهم، إن الحادث أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: سقوط عدد من القتلى إثر تصادم طائرتين شمالي ولاية كاليفورنيا الأمريكية

02:50 GMT 19.08.2022
© AP Photo / Niranjan Shreshtaسقوط طائرة ركاب، قادمة من بنغلادش، اليوم الاثنين 12 مارس/آذار، أثناء هبوطها في مطار كاتمندو بنيبال
سقوط طائرة ركاب، قادمة من بنغلادش، اليوم الاثنين 12 مارس/آذار، أثناء هبوطها في مطار كاتمندو بنيبال - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Niranjan Shreshta
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع قتلى في حادث تصادم طائرتين فوق مطار واتسونفيل المحلي بولاية كاليفورنيا.
واشنطن - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن المتحدثة باسم الشرطة المحلية في مدينة واتسونفيل، قولها إن الحادث وقع أثناء هبوط الطائرتين في المطار في حوالي الساعة الثالثة ظهرا، حسب التوقيت المحلي.
وأضافت المتحدثة أن تفاصيل الحادث وعدد الضحايا لم تعرف على الفور، مؤكدة أن فرق رجال الإطفاء والشرطة والإغاثة قد وصلت إلى المطار.
بدورها، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤولين المحليين قولهم، إن الحادث أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.
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