https://sputnikarabic.ae/20220819/إلغاء-سقف-أسعار-البنزين-محليا-ما-تداعيات-رفض-السعودية-لتوصيات-صندوق-النقد-1066617706.html

إلغاء سقف أسعار البنزين محليا... ما تداعيات رفض السعودية لتوصيات صندوق النقد؟

إلغاء سقف أسعار البنزين محليا... ما تداعيات رفض السعودية لتوصيات صندوق النقد؟

وسط مطالبه بمضاعفة الجهود لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تدابير السياسة الضريبية، رفضت المملكة العربية السعودية توصيات صندوق النقد الدولي المتعلقة بإلغاء... 19.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-19T12:07+0000

2022-08-19T12:07+0000

2022-08-19T12:07+0000

السعودية

صندوق النقد الدولي

اقتصاد

تقارير سبوتنيك

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وقال تقرير لصندوق النقد إن المملكة عارضت هذه التوصيات، وأكدت أهمية الحفاظ على التماسك الاجتماعي، مشيرًا إلى تأكيد المملكة على أهمية ضمان استمرار الصناعات على تحمل تكلفة الإنتاج، و"الحفاظ على التماسك الاجتماعي وضمان استمرار قدرة الصناعات على تحمل التكلفة في الوقت الذي تسعى فيها المملكة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص"، وفقا لـ"العربية".وقال مراقبون إن توصيات صندوق النقد ليست إلزامية، ورفض المملكة لرفع سقف أسعار الطاقة يأتي من التزاماتها الاجتماعية تجاه المواطنين والمقيمين، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتحقيق فوائض مالية كبيرة، مؤكدين أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الاقتصاد وتحقيق رؤية المملكة 2030.حماية اجتماعيةقال عيد العيد، الخبير الاقتصادي، والمستشار السابق في الصندوق السعودي للتنمية، إن رفض المملكة العربية السعودية لبعض توصيات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بزيادة أسعار الطاقة، ليست المرة الأولى من نوعها، وسبق وأن رفضت المملكة الكثير من التوصيات، حيث تنفذ ما يناسبها، وتترك ما لا يناسب المجتمع السعودي.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تتعلق مسألة رفع أسعار الطاقة بتعامل قيادات المملكة مع الشعب السعودي بشكل إنساني، يختلف عن تعامل الدول الغربية مع شعوبها، حيث تحرص المملكة دائمًا على تماسك الشعب واستقرار معيشته، وتدرك أن رفع قيمة الطاقة على المستهلك من شأنه أن يؤثر على الوضع الاقتصادي للبلاد، لذلك رفضت رفع الأسعار، ووضعت سقفًا محددًا لا يمكن تجاوزه.وأكد أن المملكة العربية السعودية تتعامل بشكل صحيح مع المنظومة الاجتماعية، فمع الاهتمام المطلوب بالتجارة لا يمكن التخلي عن التماسك الاجتماعي، حيث أن الكوارث الناتجة عن إفقار الشعب تؤثر على الدولة واقتصادها، وعلى عملية الإنتاج برمتها، فتكون هناك خسائر فادحة لا يمكن تفاديها.وتابع: "ما قامت به المملكة العربية السعودي في اتجاه رفض توصيات صندوق النقد، ووضع حد لارتفاع أسعار الطاقة، هو الخيار الصحيح والمنطقي، والذي يوازن بين تحقيق المكاسب وعدم التأثير على الوضع الاجتماعي، حيث تكون تكلفتها أعلى من المكاسب التي قد نجنيها من رفع أسعار الطاقة على المواطنين داخل المملكة".سياسة سعوديةبدوره اعتبر ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والمصرفي والاقتصادي السعودي، أن رفض المملكة لبعض توصيات صندوق النقد، يأتي ضمن السياسات والخطط الاستراتيجية التي اعتمدتها القيادة في المملكة العربية السعودية، ضمن رؤية 2030، والتي نجحت في تقليل نسب التضخم العالمية التي وصلت إلى 8%، بينما لم تتجاوز داخل المملكة حاجز 2.3%.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المملكة تحترم آراء وتوصيات صندوق النقد الدولي، والتي يقدمها لجميع دول العالم، لكنها ليست إلزامية على الدول، ورفضت زيادة أسعار الطاقة، بعد أن ساهم ارتفاع أسعار النفط العالمية والتي تقع ما بين 90 إلى 110 دولارًا للبرميل في الفترة الماضية في تعزيز الناتج المحلي والدخل النفطي للمملكة، حيث حققت السعودية فائضًا بمقدار 135 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري.وأكد أن هذه الإيرادات دعمت سياسة المملكة في الحفاظ على سقف أعلى لأسعار البنزين، من أجل دعم كل من يستخدم البنزين ومشتقاته في تعزيز الدوران الاقتصادي عن طريق الصناعات واستمرار ضخ المنتجات بطريقة إيجابية تضمن الاستدامة والنمو، وحتى لا يكون هناك أي بطء أو ركود اقتصادي كما حدث في بعض دول العالم.ويرى الصويغ أن التحركات الأخيرة والقرارات التي تصدرها المملكة العربية السعودية تؤكد حرصها على مصلحة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وتوفير بيئة معيشية ملائمة وغير ضاغطة، من أجل الاستمرارية في النشاط التجاري والاقتصادي بجميع أنواعه، عن طريق وضع سقف لزيادة أسعار البنزين لا يمكن تخطيه.وأوصى صندوق النقد الدولي المملكة العربية السعودية بأن تمضي قدما في إصلاحات رؤية 2030 من أجل تنويع اقتصادها وتعزيز النمو الاقتصادي القوي.وقال صندوق النقد في بيان اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع المملكة العربية السعودية: "على خلفية التوقعات الاقتصادية الإيجابية، مع المخاطر المتوازنة، شدد [المديرون التنفيذيون] على الحاجة إلى مواصلة تنفيذ أجندة إصلاح رؤية 2030، والتي ستعمل على تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو قوي وشامل وأكثر اخضرارا".ورحب صندوق النقد الدولي بالانضباط المالي للرياض وشدد على الحاجة إلى إصلاحات أسعار الطاقة، بما في ذلك إعادة النظر في سقف أسعار البنزين.وأضاف البيان: "دعا [المديرون] إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز تعبئة الإيرادات غير النفطية من خلال إجراءات السياسة الضريبية - بما في ذلك الحفاظ على معدل ضريبة القيمة المضافة الحالي [ضريبة القيمة المضافة] - وتعزيز إدارة الإيرادات".ولاحظ صندوق النقد الدولي الانتعاش القوي للمملكة من الركود الناجم عن الوباء، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% في عام 2021، مشيرًا إلى أن القطاع غير النفطي يقود في الغالب عملية التعافي.

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https://sputnikarabic.ae/20220817/صندوق-النقد-الدولي-يوصي-المملكة-العربية-السعودية-بمواصلة-إصلاحات-رؤية-2030-وتنويع-الاقتصاد-1066523406.html

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