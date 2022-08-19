https://sputnikarabic.ae/20220819/استثناء-السعوديين-من-تأشيرة-دخول-أوزبكستان-بعد-زيارة-الرئيس-ميرضيائيف-للمملكة-1066616596.html
استثناء السعوديين من تأشيرة دخول أوزبكستان بعد زيارة الرئيس ميرضيائيف للمملكة
استثناء السعوديين من تأشيرة دخول أوزبكستان بعد زيارة الرئيس ميرضيائيف للمملكة
تقرر استثناء السعوديين من استخراج تأشيرة زيارة أوزبكستان، وذلك ضمن نتائج زيارة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف للمملكة. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T11:35+0000
2022-08-19T11:35+0000
2022-08-19T11:35+0000
السعودية
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ونقلت صحيفة "عاجل" أبرز النقاط التي خرج بها الجانبان السعودي والأوزبكستاني من زيارة ميرضيائيف والتي تتزامن مع مرور الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان، حيث استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي، رئيس جمهورية أوزبكستان في قصر السلام في جدة.وأكد الجانبان خلال الزيارة على أهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء "رؤية المملكة 2030"، واستراتيجية "أوزبكستان الجديدة"، لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين.وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها اتفاقية الربط الجوي مما سيعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، كما دعا الجانبان إلى تشجيع القطاع الخاص السعودي والأوزبكي على تفعيل المشاريع الاستثمارية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات.وأشاد الجانب السعودي بقرار أوزبكستان باستثناء المواطنين السعوديين من تأشيرة الزيارة، مما يسهم في تعميق روابط الصداقة بين البلدين والشعبين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.
السعودية
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السعودية
استثناء السعوديين من تأشيرة دخول أوزبكستان بعد زيارة الرئيس ميرضيائيف للمملكة
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تقرر استثناء السعوديين من استخراج تأشيرة زيارة أوزبكستان، وذلك ضمن نتائج زيارة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف للمملكة.
ونقلت صحيفة
"عاجل" أبرز النقاط التي خرج بها الجانبان السعودي والأوزبكستاني من زيارة ميرضيائيف والتي تتزامن مع مرور الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان، حيث استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي، رئيس جمهورية أوزبكستان في قصر السلام في جدة.
وأكد الجانبان خلال الزيارة على أهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء "رؤية المملكة 2030"، واستراتيجية "أوزبكستان الجديدة"، لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين.
وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها اتفاقية الربط الجوي مما سيعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، كما دعا الجانبان إلى تشجيع القطاع الخاص السعودي والأوزبكي على تفعيل المشاريع الاستثمارية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات.
وأشاد الجانب السعودي بقرار أوزبكستان باستثناء المواطنين السعوديين من تأشيرة الزيارة، مما يسهم في تعميق روابط الصداقة بين البلدين والشعبين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.