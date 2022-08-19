عربي
https://sputnikarabic.ae/20220819/استثناء-السعوديين-من-تأشيرة-دخول-أوزبكستان-بعد-زيارة-الرئيس-ميرضيائيف-للمملكة-1066616596.html
استثناء السعوديين من تأشيرة دخول أوزبكستان بعد زيارة الرئيس ميرضيائيف للمملكة
استثناء السعوديين من تأشيرة دخول أوزبكستان بعد زيارة الرئيس ميرضيائيف للمملكة
تقرر استثناء السعوديين من استخراج تأشيرة زيارة أوزبكستان، وذلك ضمن نتائج زيارة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف للمملكة. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T11:35+0000
2022-08-19T11:35+0000
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102327/68/1023276808_0:127:3191:1921_1920x0_80_0_0_d8a533b58fc801df021c07a172209e9c.jpg
ونقلت صحيفة "عاجل" أبرز النقاط التي خرج بها الجانبان السعودي والأوزبكستاني من زيارة ميرضيائيف والتي تتزامن مع مرور الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان، حيث استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي، رئيس جمهورية أوزبكستان في قصر السلام في جدة.وأكد الجانبان خلال الزيارة على أهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء "رؤية المملكة 2030"، واستراتيجية "أوزبكستان الجديدة"، لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين.وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها اتفاقية الربط الجوي مما سيعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، كما دعا الجانبان إلى تشجيع القطاع الخاص السعودي والأوزبكي على تفعيل المشاريع الاستثمارية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات.وأشاد الجانب السعودي بقرار أوزبكستان باستثناء المواطنين السعوديين من تأشيرة الزيارة، مما يسهم في تعميق روابط الصداقة بين البلدين والشعبين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102327/68/1023276808_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_5e4968c4a2990b70aa7ffed8d9b40e03.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية
السعودية

استثناء السعوديين من تأشيرة دخول أوزبكستان بعد زيارة الرئيس ميرضيائيف للمملكة

11:35 GMT 19.08.2022
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصوررئيس أوزبيكستان شافكات ميرضيائيف
رئيس أوزبيكستان شافكات ميرضيائيف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تقرر استثناء السعوديين من استخراج تأشيرة زيارة أوزبكستان، وذلك ضمن نتائج زيارة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف للمملكة.
ونقلت صحيفة "عاجل" أبرز النقاط التي خرج بها الجانبان السعودي والأوزبكستاني من زيارة ميرضيائيف والتي تتزامن مع مرور الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان، حيث استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي، رئيس جمهورية أوزبكستان في قصر السلام في جدة.
وأكد الجانبان خلال الزيارة على أهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء "رؤية المملكة 2030"، واستراتيجية "أوزبكستان الجديدة"، لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين.
وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها اتفاقية الربط الجوي مما سيعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، كما دعا الجانبان إلى تشجيع القطاع الخاص السعودي والأوزبكي على تفعيل المشاريع الاستثمارية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات.
وأشاد الجانب السعودي بقرار أوزبكستان باستثناء المواطنين السعوديين من تأشيرة الزيارة، مما يسهم في تعميق روابط الصداقة بين البلدين والشعبين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала