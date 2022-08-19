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https://sputnikarabic.ae/20220819/الأمين-العام-لـالناتو-يزور-كندا-أواخر-أغسطس-1066641607.html
الأمين العام لـ"الناتو" يزور كندا أواخر أغسطس
الأمين العام لـ"الناتو" يزور كندا أواخر أغسطس
قال حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الجمعة، إن أمينه العام، ينس ستولتنبرغ، سيزور كندا بأواخر ‏شهر أغسطس/ آب الجاري.‏ 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T21:37+0000
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بروكسل - سبوتنيك. وأشار إلى أن زيارة ستولتنبرغ إلى كندا ستكون في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس.وذكر بيان للحلف أن "ستولتنبرغ سيستضيفه رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، وسيزوران معا أحد مواقع نظام الإنذار الشمالي، ومحطة الأبحاث الكندية العليا في القطب الشمالي، وعملية نانوك - نوناكبوت في خليج كامبريدج في إقليم نونافوت في 25 أغسطس".وأضاف البيان أن ينس ستولتنبرغ يعتزم أيضا خلال تواجده في كندا زيارة قاعدة القوات المسلحة الكندية في كولد ليك، والالتقاء بالسياسيين الكنديين الآخرين، والعسكريين، وأعضاء المجتمع المدني.
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الناتو, أخبار كندا, العالم
الناتو, أخبار كندا, العالم

الأمين العام لـ"الناتو" يزور كندا أواخر أغسطس

21:37 GMT 19.08.2022
© AP Photo / Virginia Mayoالأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، بلجيكا 24 مايو/ آيار 2017
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بلجيكا 24 مايو/ آيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، بلجيكا 24 مايو/ آيار 2017
© AP Photo / Virginia Mayo
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قال حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الجمعة، إن أمينه العام، ينس ستولتنبرغ، سيزور كندا بأواخر ‏شهر أغسطس/ آب الجاري.‏
بروكسل - سبوتنيك. وأشار إلى أن زيارة ستولتنبرغ إلى كندا ستكون في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس.
وذكر بيان للحلف أن "ستولتنبرغ سيستضيفه رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، وسيزوران معا أحد مواقع نظام الإنذار الشمالي، ومحطة الأبحاث الكندية العليا في القطب الشمالي، وعملية نانوك - نوناكبوت في خليج كامبريدج في إقليم نونافوت في 25 أغسطس".
وأضاف البيان أن ينس ستولتنبرغ يعتزم أيضا خلال تواجده في كندا زيارة قاعدة القوات المسلحة الكندية في كولد ليك، والالتقاء بالسياسيين الكنديين الآخرين، والعسكريين، وأعضاء المجتمع المدني.
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