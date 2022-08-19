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https://sputnikarabic.ae/20220819/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-لن-يكون-لدينا-غذاء-كاف-لعام-2023-من-دون-الأسمدة-الروسية-1066621272.html
الأمين العام للأمم المتحدة: لن يكون لدينا غذاء كاف لعام 2023 من دون الأسمدة الروسية
الأمين العام للأمم المتحدة: لن يكون لدينا غذاء كاف لعام 2023 من دون الأسمدة الروسية
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إلى ضمان وصول المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن عدم وصول... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T13:40+0000
2022-08-19T13:40+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
اقتصاد
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وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بعد وصوله اليوم إلى أوديسا: "يجب ضمان وصول المنتجات الغذائية والأسمدة، التي لا تخضع لعقوبات من روسيا الاتحادية، دون أي عوائق إلى الأسواق العالمية".وبحسب تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة التي نقلتها وكالة "رويترز"، فقد أكد غوتيريش أنه "من دون الأسمدة (الروسية) في عام 2022، قد لا يكون هناك ما يكفي من الغذاء في عام 2023".وكان المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، سافيانو أبرو، قد قال في وقت سابق من اليوم، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الذي وصل إلى أوديسا، اليوم الجمعة، تفقد سفينة ستنقل الحبوب كجزء من "صفقة الغذاء" الموقعة في إسطنبول.وجاء في تصريح المتحدث الذي نشره على "تويتر": "وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ميناء أوديسا قبل بضع دقائق. وتفقد إحدى السفن التي وصلت إلى أوديسا في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود (صفقة الغذاء)، والتي كانت محملة بـ 10000 طن من القمح".وكان غوتيريش قد شارك، أمس الخميس، في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة لفوف.وكتب البرلماني الأوكراني جونشارينكو في قناته على تلغرام: "وصل الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش إلى الميناء في أوديسا".وبحسب قناة "دوم" الأوكرانية، يواصل غوتيريش وأردوغان وزيلينسكي المفاوضات في أوديسا بشأن تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من الموانئ.وبحسب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا فيرا سونغوي، فإن تنفيذ "صفقة الحبوب" سيسمح بتوريد 23 مليون طن من الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20220819/-غوتيريش-يتفقد-سفينة-وصلت-إلى-ميناء-أوديسا-كجزء-من-صفقة-الغذاء-1066620140.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

الأمين العام للأمم المتحدة: لن يكون لدينا غذاء كاف لعام 2023 من دون الأسمدة الروسية

13:40 GMT 19.08.2022
© AFP 2022 / Kena Betancurالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© AFP 2022 / Kena Betancur
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إلى ضمان وصول المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن عدم وصول المنتجات الروسية يسهم بعدم وجود غذاء كاف في العام المقبل 2023.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بعد وصوله اليوم إلى أوديسا: "يجب ضمان وصول المنتجات الغذائية والأسمدة، التي لا تخضع لعقوبات من روسيا الاتحادية، دون أي عوائق إلى الأسواق العالمية".
وبحسب تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة التي نقلتها وكالة "رويترز"، فقد أكد غوتيريش أنه "من دون الأسمدة (الروسية) في عام 2022، قد لا يكون هناك ما يكفي من الغذاء في عام 2023".
وكان المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، سافيانو أبرو، قد قال في وقت سابق من اليوم، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الذي وصل إلى أوديسا، اليوم الجمعة، تفقد سفينة ستنقل الحبوب كجزء من "صفقة الغذاء" الموقعة في إسطنبول.
وجاء في تصريح المتحدث الذي نشره على "تويتر": "وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ميناء أوديسا قبل بضع دقائق. وتفقد إحدى السفن التي وصلت إلى أوديسا في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود (صفقة الغذاء)، والتي كانت محملة بـ 10000 طن من القمح".
وكان غوتيريش قد شارك، أمس الخميس، في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة لفوف.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
غوتيريش يتفقد سفينة وصلت إلى ميناء أوديسا كجزء من "صفقة الغذاء"
12:50 GMT
وكتب البرلماني الأوكراني جونشارينكو في قناته على تلغرام: "وصل الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش إلى الميناء في أوديسا".
وبحسب قناة "دوم" الأوكرانية، يواصل غوتيريش وأردوغان وزيلينسكي المفاوضات في أوديسا بشأن تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من الموانئ.

ووقّع ممثلو روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز، على اتفاقيتين في إسطنبول. تنص حزمة هذه الوثائق على إزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية، كما تحدد خوارزمية الخروج الآمن للسفن التجارية من موانئ البحر الأسود التي تسيطر عليها أوكرانيا على طول الممرات الإنسانية البحرية المنشأة خصيصا.

وبحسب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا فيرا سونغوي، فإن تنفيذ "صفقة الحبوب" سيسمح بتوريد 23 مليون طن من الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.
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