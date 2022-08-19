https://sputnikarabic.ae/20220819/الجزائر-تعلن-السيطرة-على-سلسلة-حرائق-أودت-بحياة-37-شخصا-1066630096.html
الجزائر تعلن السيطرة على سلسلة حرائق أودت بحياة 37 شخصا
الجزائر تعلن السيطرة على سلسلة حرائق أودت بحياة 37 شخصا
أعلنت الجزائر، مساء اليوم الجمعة، السيطرة على سلسلة حرائق في أنحاء متفرقة من البلاد، أودت بحياة 37 شخصا وخلفت عشرات الإصابات. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T16:09+0000
2022-08-19T16:09+0000
2022-08-19T16:09+0000
الجزائر
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وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "تم إخماد جميع الحرائق التي اندلعت مؤخرا في عدة ولايات شمال البلاد"، مشيرة إلى أنه "تم التحكم التام في 73 بؤرة حريق خلال الـ 24 ساعة الأخيرة".ونقلت عن المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، العقيد عاشور فاروق، أن "اليوم وبحلول الساعة الرابعة صباحا تم التحكم في إخماد جميع الحرائق".وبحسب فاروق، "تم إخماد 26 بؤرة حريق بولاية الطارف و18 بؤرة في سوق أهراس و4 بؤر في تيزي وزو و4 بؤر في سكيكدة و4 في تيبازة و4 في قالمة".كما تم إخماد "4 في قسنطينة و2 في سطيف و2 في بجاية وبؤرة في جيجل وبؤرة في تبسة وبؤرة في الشلف وبؤرة في بليدة وبؤرة في تلمسان"، وفق المسؤول الجزائري.وبحسب آخر حصيلة للحماية المدنية، أسفرت هذه الحرائق عن مصرع 37 شخصا وإصابة 183 آخرين.ووقعت معظم الوفيات في ولاية الطارف حيث لقى 30 شخصا مصرعهم، فيما سجلت ولاية سوق أهراس 5 وفيات، بينما توفي شخصان جراء إصابتهما بجروح بليغة في ولاية سطيف.وحاليا، تشهد مناطق شمالي الجزائر موجة حرّ استثنائية، متبوعة برياح قوية في بعض المناطق، الأمر الذي ساهم في اتساع رقعة الحرائق.
https://sputnikarabic.ae/20220818/مجلس-التعاون-الخليجي-يعزي-الجزائر-في-ضحايا-حرائق-الغابات-1066578503.html
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الجزائر
الجزائر تعلن السيطرة على سلسلة حرائق أودت بحياة 37 شخصا
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أعلنت الجزائر، مساء اليوم الجمعة، السيطرة على سلسلة حرائق في أنحاء متفرقة من البلاد، أودت بحياة 37 شخصا وخلفت عشرات الإصابات.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية
: "تم إخماد جميع الحرائق التي اندلعت مؤخرا في عدة ولايات شمال البلاد"، مشيرة إلى أنه "تم التحكم التام في 73 بؤرة حريق خلال الـ 24 ساعة الأخيرة".
ونقلت عن المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، العقيد عاشور فاروق، أن "اليوم وبحلول الساعة الرابعة صباحا تم التحكم في إخماد جميع الحرائق".
وبحسب فاروق، "تم إخماد 26 بؤرة حريق بولاية الطارف و18 بؤرة في سوق أهراس و4 بؤر في تيزي وزو و4 بؤر في سكيكدة و4 في تيبازة و4 في قالمة".
كما تم إخماد "4 في قسنطينة و2 في سطيف و2 في بجاية وبؤرة في جيجل وبؤرة في تبسة وبؤرة في الشلف وبؤرة في بليدة وبؤرة في تلمسان"، وفق المسؤول الجزائري.
وبحسب آخر حصيلة للحماية المدنية، أسفرت هذه الحرائق
عن مصرع 37 شخصا وإصابة 183 آخرين.
ووقعت معظم الوفيات في ولاية الطارف حيث لقى 30 شخصا مصرعهم، فيما سجلت ولاية سوق أهراس 5 وفيات، بينما توفي شخصان جراء إصابتهما بجروح بليغة في ولاية سطيف.
وحاليا، تشهد مناطق شمالي الجزائر موجة حرّ استثنائية، متبوعة برياح قوية في بعض المناطق، الأمر الذي ساهم في اتساع رقعة الحرائق.