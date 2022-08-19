https://sputnikarabic.ae/20220819/الحرس-الثوري-يحذر-دولا-من-تشكيل-تحالف-عسكري-ضد-إيران-الرد-يستغرق-بضع-دقائق-1066617143.html
الحرس الثوري يحذر دولا من تشكيل تحالف عسكري ضد إيران: الرد يستغرق بضع دقائق
الحرس الثوري يحذر دولا من تشكيل تحالف عسكري ضد إيران: الرد يستغرق بضع دقائق
حذر قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، دولا، لم يسمها، من عواقب تشكيل تحالف عسكري مع إسرائيل والولايات المتحدة. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T11:46+0000
2022-08-19T11:46+0000
2022-08-19T11:46+0000
العالم
أخبار إيران
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وقال تنكسيري خلال حفل في مدينة مشهد، إن الدول التي توفر الأرضية للتدخل الأجنبي وحضور الأجانب خاصة الدول المستكبرة وتعطيها قاعدة وأرضا ومجالا لتشكيل تحالف عسكري ضد دول المنطقة "ستدفع تكلفة سلوكها غير الودي والاستفزازي أولا، في نفس الوقت ستؤثر مثل هذه الإجراءات على استقرار المنطقة وأمنها" وفق لوكالة الأنباء الرسمية.وأكد أن "أمن إيران الإسلامية هو أمن دول الجوار وتعتبر إيران أمن جيرانها من أمنها".وأشار إلى الاستعدادات القتالية للحرس الثوري الإيراني في الوقت الحالي قائلا "نحن جاهزون ولا يستغرق بدء تنفيذ أي مهمة وعملية للحفاظ على مصالح إيران وشعبها البطل، إلا بضع دقائق".
https://sputnikarabic.ae/20220624/ملك-الأردن-يدعو-لتشكيل-حلف-عسكري-شرق-أوسطي-شبيه-بالناتو-ويتحدث-عن-إيران-1064152409.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إيران
الحرس الثوري يحذر دولا من تشكيل تحالف عسكري ضد إيران: الرد يستغرق بضع دقائق
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حذر قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، دولا، لم يسمها، من عواقب تشكيل تحالف عسكري مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال تنكسيري خلال حفل في مدينة مشهد، إن الدول التي توفر الأرضية للتدخل الأجنبي وحضور الأجانب خاصة الدول المستكبرة وتعطيها قاعدة وأرضا ومجالا لتشكيل تحالف عسكري ضد دول المنطقة "ستدفع تكلفة سلوكها غير الودي والاستفزازي أولا، في نفس الوقت ستؤثر مثل هذه الإجراءات على استقرار المنطقة وأمنها" وفق لوكالة الأنباء الرسمية
.
وأضاف "نحاول أن تكون لدينا علاقات أخوية مع جميع دول المنطقة من خلال الحفاظ على الوحدة الإسلامية، لكن يجب أن نعلم أنه حيثما تواجد النظام الصهيوني لم يكن له أثر سوى النهب والفتنة والعدوان".
وأكد أن "أمن إيران الإسلامية هو أمن دول الجوار وتعتبر إيران أمن جيرانها من أمنها".
وأشار إلى الاستعدادات القتالية للحرس الثوري الإيراني في الوقت الحالي قائلا "نحن جاهزون ولا يستغرق بدء تنفيذ أي مهمة وعملية للحفاظ على مصالح إيران وشعبها البطل، إلا بضع دقائق".