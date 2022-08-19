https://sputnikarabic.ae/20220819/الحكومة-الإثيوبية-تؤكد-استعدادها-لمحادثات-سلام-مع-تيغراي-بقيادة-الاتحاد-الأفريقي-1066621486.html
الحكومة الإثيوبية تؤكد استعدادها لمحادثات سلام مع تيغراي بقيادة الاتحاد الأفريقي
الحكومة الإثيوبية تؤكد استعدادها لمحادثات سلام مع تيغراي بقيادة الاتحاد الأفريقي
قالت السكرتيرة الصحفية بمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، إن الحكومة تؤكد استعدادها في أي وقت وفي أي مكان للانخراط في محادثات سلام مع جبهة تحرير تيغراي تحت رعاية... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T13:45+0000
2022-08-19T13:45+0000
2022-08-19T13:45+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
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وأوضحت السكرتيرة بليني سيوم، أنه تم إصدار وثيقة توصية السلام التي ستسمح بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في الأسابيع المقبلة، ومحادثات السلام وغيرها من القضايا العالقة التي سيتم بحثها على المستوى الوطني، بحسب مؤسسة "فانا" الإذاعية.وأشارت إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تستخدم العملة الأجنبية التي جمعتها بطريقة غير مشروعة والوقود والطعام والموارد الأخرى التي احتفظ بها احتياطياً لأغراض إرهابية، بينما تعطي الحكومة الأولوية للسلام وتنظر إلى الأمور بعقل متفتح.وقالت الحكومة هذا الشهر إنها تريد إجراء محادثات "دون شروط مسبقة"، بينما طالبت حكومة تيغراي بإعادة الخدمات للمدنيين أولا، ما يصعب إجراء محادثات سلام، وسط تبادل الطرفين اتهامات بعدم الرغبة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إثيوبيا
الحكومة الإثيوبية تؤكد استعدادها لمحادثات سلام مع تيغراي بقيادة الاتحاد الأفريقي
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قالت السكرتيرة الصحفية بمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، إن الحكومة تؤكد استعدادها في أي وقت وفي أي مكان للانخراط في محادثات سلام مع جبهة تحرير تيغراي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وأوضحت السكرتيرة بليني سيوم، أنه تم إصدار وثيقة توصية السلام التي ستسمح بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في الأسابيع المقبلة، ومحادثات السلام وغيرها من القضايا العالقة التي سيتم بحثها على المستوى الوطني، بحسب مؤسسة "فانا" الإذاعية
.
وذكرت أن الحكومة تبذل جهودا من أجل السلام قبل الحرب وأثناءها وبعدها، في حين أن الجماعة الإرهابية (جبهة تيغراي) تحاول قيادة المجتمع الدولي في الاتجاه الخاطئ من خلال توجيه اتهامات ونشر روايات كاذبة.
وأشارت إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تستخدم العملة الأجنبية التي جمعتها بطريقة غير مشروعة والوقود والطعام والموارد الأخرى التي احتفظ بها احتياطياً لأغراض إرهابية، بينما تعطي الحكومة الأولوية للسلام وتنظر إلى الأمور بعقل متفتح.
وقالت الحكومة هذا الشهر إنها تريد إجراء محادثات "دون شروط مسبقة"، بينما طالبت حكومة تيغراي بإعادة الخدمات للمدنيين أولا، ما يصعب إجراء محادثات سلام، وسط تبادل الطرفين اتهامات بعدم الرغبة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات.