https://sputnikarabic.ae/20220819/الخارجية-الأمريكية-تعلن-عن-وظيفة-لمنصب-مستشار-في-وزارة-الداخلية-الأوكرانية-1066615425.html
الخارجية الأمريكية تعلن عن وظيفة لمنصب مستشار في وزارة الداخلية الأوكرانية
الخارجية الأمريكية تعلن عن وظيفة لمنصب مستشار في وزارة الداخلية الأوكرانية
أعلنت بوابة المشتريات الحكومية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن وظيفة شاغرة تطلب فيها موظفا لمهمة مستشار في وزارة الداخلية الأوكرانية. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T10:57+0000
2022-08-19T10:57+0000
2022-08-19T10:57+0000
العالم
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وبحسب الوظيفة ومتطلباتها يتعين على المرشح المحتمل تنظيم عمليات تسليم المعدات اللازمة لوحدات الشرطة الأوكرانية، بالإضافة إلى تنظيم عمليات التدريب للفرق والعناصر الأمنية.كما سيتعين على المرشح لهذه الوظيفة المشاركة بشكل أساسي في عمليات إصلاح عمل الإدارات والأقسام ضمن وزارة الداخلية الأوكرانية. كما تشير الوظيفة إلى أنه من المتوقع حصول تنسيق واتصالات دورية مع المسؤولين الأمريكيين وسيعمل كمنسق لبرنامج مساعدة القوات الأمنية في البلاد".
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الخارجية الأمريكية تعلن عن وظيفة لمنصب مستشار في وزارة الداخلية الأوكرانية
تابعنا عبر
أعلنت بوابة المشتريات الحكومية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن وظيفة شاغرة تطلب فيها موظفا لمهمة مستشار في وزارة الداخلية الأوكرانية.
وبحسب الوظيفة ومتطلباتها يتعين
على المرشح المحتمل تنظيم عمليات تسليم المعدات اللازمة لوحدات الشرطة الأوكرانية، بالإضافة إلى تنظيم عمليات التدريب للفرق والعناصر الأمنية.
كما سيتعين على المرشح لهذه الوظيفة المشاركة بشكل أساسي في عمليات إصلاح عمل الإدارات والأقسام ضمن وزارة الداخلية الأوكرانية.
كما تشير الوظيفة إلى أنه من المتوقع حصول تنسيق واتصالات دورية مع المسؤولين الأمريكيين وسيعمل كمنسق لبرنامج مساعدة القوات الأمنية في البلاد".