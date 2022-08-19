https://sputnikarabic.ae/20220819/السعودية-تستضيف-المؤتمر-الدولي-لمستقبل-صناعة-تحلية-المياه--1066605256.html
السعودية تستضيف المؤتمر الدولي لمستقبل صناعة تحلية المياه
السعودية تستضيف المؤتمر الدولي لمستقبل صناعة تحلية المياه
أعلنت المملكة العربية السعودية عن استضافة المؤتمر الدولي لمستقبل صناعة تحلية المياه، في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، تحت شعار "التحلية في الفضاء". 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T07:05+0000
2022-08-19T07:05+0000
2022-08-19T07:05+0000
السعودية
العالم العربي
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ووفقا لصحيفة "عكاظ"، يعد المؤتمر أول تجمع عالمي من نوعه يستشرف آفاق وحلول مستقبل المياه في العالم لتطوير الصناعة وبحث وطرح الحلول المستدامة.وتنظم المؤتمر المؤسسة العامة السعودية لتحلية المياه المالحة في الفترة من 11 - 13 سبتمبر المقبل. ويشارك فيه صانعو السياسات والمبتكرون والممولون والمسوقون والمشغلون والمقاولون والمطورون وكذلك موردو التكنولوجيا حول العالم.وسيشهد المؤتمر إطلاق مجموعة من المبادرات والتحالفات النوعية لتعزيز البنية التحتية لتحلية المياه خلال العقد المقبل، وبحث حلول جديدة لإيجاد فرص توفير التكلفة، والاستثمار في موارد المياه غير التقليدية.وسيرسم المؤتمر خارطة طريق لتطوير صناعة تحلية المياه غير تقليدي حتى 2030، وذلك من خلال بحث الفرص لتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% وتنمية الإيرادات في الصناعة، والتحكم في سعر تحلية المياه ليصبح السعر القياسي العالمي 0.32 دولار للمتر مكعب.وسينقل المؤتمر الحاضرين إلى المستقبل من خلال "قبة مستقبل التحلية" التي ستكشف لهم إمكانية إيجاد المياه في الفضاء، والمنظومات تحت البحار وأيضا العائمة.كما دعا المؤتمر الراغبين والمهتمين للانضمام إلى هذا الحدث العالمي "المؤتمر الدولي لمستقبل صناعة التحلية"، ليكونوا جزءًا من قصة مستقبل المياه وحلوله المبتكرة الجديدة.
https://sputnikarabic.ae/20190318/السعودية-مياه-تحلية-1039833768.html
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السعودية, العالم العربي
السعودية تستضيف المؤتمر الدولي لمستقبل صناعة تحلية المياه
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أعلنت المملكة العربية السعودية عن استضافة المؤتمر الدولي لمستقبل صناعة تحلية المياه، في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، تحت شعار "التحلية في الفضاء".
ووفقا لصحيفة "عكاظ"، يعد المؤتمر
أول تجمع عالمي من نوعه يستشرف آفاق وحلول مستقبل المياه في العالم لتطوير الصناعة وبحث وطرح الحلول المستدامة.
وتنظم المؤتمر المؤسسة العامة السعودية لتحلية المياه المالحة في الفترة من 11 - 13 سبتمبر المقبل.
ويشارك فيه صانعو السياسات والمبتكرون والممولون والمسوقون والمشغلون والمقاولون والمطورون وكذلك موردو التكنولوجيا حول العالم.
وسيشهد المؤتمر إطلاق مجموعة من المبادرات والتحالفات النوعية لتعزيز البنية التحتية لتحلية المياه خلال العقد المقبل، وبحث حلول جديدة لإيجاد فرص توفير التكلفة، والاستثمار في موارد المياه غير التقليدية.
وسيرسم المؤتمر خارطة طريق لتطوير صناعة تحلية المياه
غير تقليدي حتى 2030، وذلك من خلال بحث الفرص لتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% وتنمية الإيرادات في الصناعة، والتحكم في سعر تحلية المياه ليصبح السعر القياسي العالمي 0.32 دولار للمتر مكعب.
وسينقل المؤتمر الحاضرين إلى المستقبل من خلال "قبة مستقبل التحلية" التي ستكشف لهم إمكانية إيجاد المياه في الفضاء، والمنظومات تحت البحار وأيضا العائمة.
كما دعا المؤتمر الراغبين والمهتمين للانضمام إلى هذا الحدث العالمي "المؤتمر الدولي لمستقبل صناعة التحلية"، ليكونوا جزءًا من قصة مستقبل المياه وحلوله المبتكرة الجديدة.