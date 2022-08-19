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السعودية تستعد لفتح التسجيل لحجاج الداخل
السعودية تستعد لفتح التسجيل لحجاج الداخل
تستعد وزارة الحج والعمرة في السعودية لفتح باب التسجيل في المقاعد المخصصة لحجاج الداخل في غرة شهر صفر المقبل لموسم حج عام 1444 وذلك لأول مرة على خلاف العادة... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T12:31+0000
2022-08-19T12:31+0000
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نقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر في الوزارة أنه تم عقد اجتماع مع المجلس التنسيقي لمنشآت حجاج الداخل وممثلي منصة حلول الأعمال، أمس الخميس، لمناقشة آلية تسجيل حجاج الداخل.جاء ذلك ضمن استعدادات الوزارة لموسم الحج القادم، حيث سيتم اعتماد شريحة جديدة رابعة بمسمى "اقتصادي2" وهي تشمل السكن في عمائر خارج مشعر منى، وإلغاء القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج، بحيث يمكن للحاج التسجيل في المنشأة مباشرة، والسماح بما نسبته 25% من المقاعد للحجاج الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما.وأشارت الصحيفة إلى أن آلية التسجيل في الحج هذا العام تضمنت أن يكون تسديد الرسوم المقررة قبل تاريخ 30 جمادى الأول 1444 الموافق 24 ديسمبر/ كانون الأول 2022 على دفعتين، بحيث تكون الدفعة خلال 72 ساعة من التسجيل.والدفعة الثانية متاحة حتى تاريخ 30 جمادى الأول 1444، وبعد هذا التاريخ يكون تسديد الرسوم دفعة واحدة وذلك خلال 72 ساعة من التسجيل، على أن يكون تحويل المبالغ للشركات اعتباراً من الأول من شهر رجب للعام الحالي حسب النسب التي ستقررها الوزارة.
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العالم العربي, السعودية
العالم العربي, السعودية

السعودية تستعد لفتح التسجيل لحجاج الداخل

12:31 GMT 19.08.2022
© AP Photo / Amr Nabilالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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تستعد وزارة الحج والعمرة في السعودية لفتح باب التسجيل في المقاعد المخصصة لحجاج الداخل في غرة شهر صفر المقبل لموسم حج عام 1444 وذلك لأول مرة على خلاف العادة خلال السنوات الماضية.
نقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر في الوزارة أنه تم عقد اجتماع مع المجلس التنسيقي لمنشآت حجاج الداخل وممثلي منصة حلول الأعمال، أمس الخميس، لمناقشة آلية تسجيل حجاج الداخل.
جاء ذلك ضمن استعدادات الوزارة لموسم الحج القادم، حيث سيتم اعتماد شريحة جديدة رابعة بمسمى "اقتصادي2" وهي تشمل السكن في عمائر خارج مشعر منى، وإلغاء القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج، بحيث يمكن للحاج التسجيل في المنشأة مباشرة، والسماح بما نسبته 25% من المقاعد للحجاج الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما.
وأشارت الصحيفة إلى أن آلية التسجيل في الحج هذا العام تضمنت أن يكون تسديد الرسوم المقررة قبل تاريخ 30 جمادى الأول 1444 الموافق 24 ديسمبر/ كانون الأول 2022 على دفعتين، بحيث تكون الدفعة خلال 72 ساعة من التسجيل.
والدفعة الثانية متاحة حتى تاريخ 30 جمادى الأول 1444، وبعد هذا التاريخ يكون تسديد الرسوم دفعة واحدة وذلك خلال 72 ساعة من التسجيل، على أن يكون تحويل المبالغ للشركات اعتباراً من الأول من شهر رجب للعام الحالي حسب النسب التي ستقررها الوزارة.
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