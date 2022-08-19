https://sputnikarabic.ae/20220819/السلطات-محطة-زابوروجية-للطاقة-النووية-لم-تتضرر-أثناء-القصف-الليلي-ومستوى-الإشعاع-طبيعي-1066602831.html
السلطات: محطة زابوروجية للطاقة النووية لم تتضرر أثناء القصف الليلي ومستوى الإشعاع طبيعي
السلطات: محطة زابوروجية للطاقة النووية لم تتضرر أثناء القصف الليلي ومستوى الإشعاع طبيعي
قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة زابوريجيا الإقليمية، لـ "سبوتنيك"، إن محطة زابوروجية للطاقة النووية لم تتضرر أثناء القصف الليلي، مضيفا أن مستوى... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T01:44+0000
2022-08-19T01:44+0000
2022-08-19T01:45+0000
أخبار أوكرانيا
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال روغوف: "لم تضرب أي قذائف أراضي محطة الطاقة النووية ... الوضع في المحطة هادئ، والموظفون يعملون"، مضيفًا إن "مستوى الإشعاع طبيعي".وفي وقت متأخر من يوم الخميس، اتهمت سلطات الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة زابوروجية أوكرانيا بقصف مدينة إنرهودار حيث تقع محطة الطاقة النووية
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أخبار أوكرانيا
السلطات: محطة زابوروجية للطاقة النووية لم تتضرر أثناء القصف الليلي ومستوى الإشعاع طبيعي
01:44 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 01:45 GMT 19.08.2022) تابعنا عبر
قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة زابوريجيا الإقليمية، لـ "سبوتنيك"، إن محطة زابوروجية للطاقة النووية لم تتضرر أثناء القصف الليلي، مضيفا أن مستوى الإشعاع طبيعي..
سيمفيروبول - سبوتنيك
. وقال روغوف: "لم تضرب أي قذائف أراضي محطة الطاقة النووية ... الوضع في المحطة هادئ، والموظفون يعملون"، مضيفًا إن "مستوى الإشعاع طبيعي".
وفي وقت متأخر من يوم الخميس، اتهمت سلطات الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة زابوروجية أوكرانيا بقصف مدينة إنرهودار حيث تقع محطة الطاقة النووية