https://sputnikarabic.ae/20220819/الصين-تغرم-رجل-أعمال-8-مليارات-دولار-بتهمة-خيانة-الأمانة-1066637610.html

الصين تغرم رجل أعمال 8 مليارات دولار بتهمة "خيانة الأمانة"

الصين تغرم رجل أعمال 8 مليارات دولار بتهمة "خيانة الأمانة"

قضت محكمة صينية على الممول الصيني- الكندي، شياو جيان هوا، بالسجن 13 عاما وغرامة على شركته "تومورو هولدنغ" بقيمة 55 مليار يوان (8.1 مليار دولار). 19.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-19T19:15+0000

2022-08-19T19:15+0000

2022-08-19T19:15+0000

الصين

اقتصاد

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وبذلك، أسدلت الصين الستار على سجال طويل الأمد شهد كبح العديد من المصالح التجارية لرجل الأعمال منذ ألقي القبض عليه في هونغ كونغ منذ أكثر من خمس سنوات، بحسب وكالة "بلومبيرغ".أدين شياو بتهمة الحصول على ودائع عامة بشكل غير قانوني، وخيانة الأمانة، والرشوة، والاستخدام غير القانوني للأموال، وفقا لحكم أصدرته المحكمة الشعبية المتوسطة الأولى في شنغهاي يوم الجمعة.استخدم شياو شبكته المالية لتقديم خدمات الاستثمار الجماعي وبيع التأمين ومنتجات الاستثمار الأخرى، وجمع أكثر من 311.6 مليار يوان من الجمهور وحده، وفقا للمحكمة.كانت المحاكمة أول ظهور علني لشياو منذ عام 2017 عندما نُقل من غرفته في فندق "فور سيزونز" في هونغ كونغ، حيث كان يقيم لعدة سنوات بعد فراره من الصين.قال تقرير "هورون" لأغنى أغنياء الصين إن شياو، وهو زعيم طلابي سابق خلال وقت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 1989، كان جزءا من ثروة تقدر بنحو 6 مليارات دولار قبل أن يختفي.التحقيق مع شياو وشبكته المالية، التي تضم أكثر من 40 مؤسسة مالية، كان جزءا من جهد أوسع من قبل السلطات لاستئصال الأنشطة غير المشروعة وضمان الاستقرار المالي مع تآكل الثقة في النظام المالي البالغ حجمه 59 تريليون دولار.تولى المنظمون الصينيون السيطرة على تسع شركات مالية مرتبطة بشياو في منتصف عام 2020، بعد أن سيطروا على شركة "باوشانغ بنك" قبل عام من ذلك مستشهدين بتهديداته الائتمانية "الخطيرة".

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