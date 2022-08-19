https://sputnikarabic.ae/20220819/الطريقة-الصحية-لتناول-البطاطس-وفق-خبيرة-تغذية-1066635380.html

الطريقة الصحية لتناول البطاطس وفق خبيرة تغذية

الطريقة الصحية لتناول البطاطس وفق خبيرة تغذية

البطاطس من الخضروات الجذرية متعددة الاستخدامات، وتوفر العديد من الفوائد الغذائية التي يمكن أن تساعد جسمك بأكثر من طريقة. 19.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-19T18:23+0000

2022-08-19T18:23+0000

2022-08-19T18:23+0000

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على الرغم من أن البطاطس يمكن أن تقدم قيمة غذائية لوجبتك، يجب أن تكون حريصا بشأن كيفية تناولها.تقول خبيرة التغذية جولي أبتون إن الطريقة الأكثر صحة لتناول البطاطس هي ترك قشرها وخبزها على الشواية، وفق موقع eatthis.وتوضح أن ترك القشرة على البطاطس يجلب مغذيات إضافية للطعام. على سبيل المثال، قشرة بطاطس واحدة، نحو 58 غراما، توفر 4.5 غرام من الألياف (هذا يعني أن نصف الألياف الكلية من البطاطس المتوسطة تأتي من القشرة)، و332 ملليغرام من البوتاسيوم.تقول أبتون: "البطاطس هي واحدة من الخضار المفضلة لدي. إنها مليئة بالبوتاسيوم والألياف وفيتامين سي. تحتوي البطاطس المتوسطة الحجم على نحو 110 سعرات حرارية مما يجعل البطاطس خيارا صديقا للنظام الغذائي".كذلك فإن البطاطس من الأطعمة النشوية التي يجب أن تكون أيضا جزءا مهما من نظامك الغذائي، لأنها مصدر جيد للكربوهيدرات، وفقا لبحث نُشر في مجلة Nutrients، بصرف النظر عن حقيقة أن البطاطس يمكن أن تسهم في المدخول المطلوب من الفيتامينات والمغذيات الدقيقة.وتقول أبتون إن بعض الإضافات إلى البطاطس قد تضيف القليل من القيمة الغذائية والكثير من السعرات الحرارية الإضافية، لذلك من المهم اختيار نوعية الإضافات.وتقترح: "المفتاح هو التخلي عن الإضافات الغنية بالدهون والسعرات الحرارية مثل الزبدة والقشدة الحامضة والجريفي. بدلا من ذلك، ضع فوقها الفاصوليا أو الصلصة أو الفلفل الحار أو الخضار أو القليل من البارميزان المبشور".

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